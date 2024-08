Sordo va bien revenir en WRC pour disputer le Rallye de l'Acropole

Pour le Rallye de l'Acropole, prochaine manche du calendrier 2024 du WRC qui se déroulera en Grèce du 5 au 8 septembre, Hyundai fera appel à l'expérience de Dani Sordo pour piloter la troisième i20 N Rally1. L'Espagnol sera engagé aux côtés des titulaires que sont Thierry Neuville, actuel leader du championnat, et Ott Tänak.

Cette annonce officielle intervient alors que Sordo avait indiqué plus tôt dans l'année qu'il n'avait que deux apparitions prévues cette saison avec la marque sud-coréenne. Ces deux apparitions avaient déjà été effectuées puisqu'il avait pris part aux épreuves du Portugal, en mai, et de Sardaigne, en juin, terminant respectivement aux cinquième et troisième places.

Âgé de 41 ans, Sordo avait laissé entendre que le podium sarde pouvait être son ultime sortie en Championnat du monde des Rallyes. "Je ne sais pas si vous me reverrez, on verra bien", avait-il ainsi lancé au soir de l'arrivée de l'épreuve, avant de se montrer tout aussi flou quand la question de son envie de poursuivre l'aventure avec Hyundai lui avait été posée : "On verra, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question."

Une réponse positive est donc finalement intervenue un peu moins de deux mois plus tard avec ce communiqué publié par l'écurie dirigée par Cyril Abiteboul. Sordo est un habitué du Rallye de l'Acropole avec Hyundai puisqu'il en a disputé les trois dernières éditions, restant notamment sur deux troisièmes places en 2022 et 2023. Son meilleur résultat en Grèce remonte à une seconde position finale en 2013, pour le compte de Citroën.

Depuis le Rallye de Sardaigne, Dani Sordo a disputé la mythique épreuve de course de côte de Pikes Peak, est apparu au Festival of Speed de Goodwood et a remporté le Rallye Blendio Cristian López Herrero en Espagne avec son fidèle copilote Carlos del Barrio.

Il est à noter que la liste des engagés pour le Rallye de l'Acropole du côté des Rally1 comprend également le nom du gentleman driver Jourdan Serderidis, qui sera au volant d'une troisième Ford Puma de M-Sport pour son épreuve à domicile. Plus tôt ce lundi, Toyota a de son côté annoncé la présence de Sébastien Ogier en lice pour le titre mondial en dépit de son programme partiel.