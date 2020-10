Sordo sauve sa victoire en Sardaigne pour quelques secondes !

Les deux dernières spéciales du Rallye de Sardaigne ont vu le mano a mano se poursuivre entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier, le Français se montrant le plus rapide des deux hommes lors du deuxième passage dans Cala Flumini (14,06 km). Peu de choses séparent toutefois les deux hommes, qui se battent davantage à coups de dixièmes que de secondes depuis le début du week-end, et qui se sont ainsi retrouvés séparés de seulement 1"7 avant la Power Stage.

Leader incontesté jusqu'ici, Dani Sordo a vécu un dimanche matin pour le moins stressant. Après avoir laissé filer une partie de son avance dans l'ES13, l'Espagnol a connu les mêmes difficultés lors du deuxième passage. Il a toutefois partiellement maîtrisé l’hémorragie, concédant 6"9 à Ogier, mais il s'est tout de même retrouvé à la merci de ses poursuivants avant l'ultime spéciale. "Je ne comprends pas les chronos, ils étaient vraiment rapides dans cette spéciale et je suis vraiment surpris", a-t-il d'ailleurs confié. L'Espagnol s'est ainsi présenté sur la Power Stage de Sassari-Argentiera (6,89 km) avec un matelas réduit à 9"2 sur Ogier et 10"9 sur Neuville !

Très rapide dans cette Power Stage, Ott Tänak a pris le meilleur chrono en guise de maigre consolation, devançant de sept dixièmes seulement Thierry Neuville. Ce dernier s'est plaint d'une probable défaillance de ses freins en fin de parcours. Et pourtant, le temps du Belge a été suffisant pour reprendre la deuxième place du rallye à Ogier, qui fait ainsi une mauvaise opération comptable en vue du championnat. Malgré la pression qui pesait sur lui avant ces derniers kilomètres, Sordo a assuré l'essentiel pour aller chercher sa troisième victoire en WRC, avec finalement cinq petites secondes de marge !

Après avoir dû ouvrir la route durant toute la journée de vendredi, Elfyn Evans a bien limité les dégâts en consolidant sa quatrième place tout au long du week-end. Même s'il perd du terrain sur certains adversaires, il marque des points très précieux au championnat, qu'il continue donc de mener à deux rallyes de la fin de la saison. Le Britannique possède 14 longueurs d'avance sur Ogier et 24 sur Neuville.

Scratchs de la matinée

ES13 : S. Ogier (Toyota)



ES14 : T. Neuville (Hyundai)



ES15 : S. Ogier (Toyota)



ES16 : O. Tänak (Hyundai)



Power Stage

1. O. Tänak (5 pts)

2. T. Neuville (4 pts)

3. S. Ogier (3 pts)

4. E. Evans (2 pts)

5. D. Sordo (1 pt)



