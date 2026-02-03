La spéciale mythique d'Ouninpohja supprimée du Rallye de Finlande

La spéciale emblématique d'Ouninpohja, l'une des plus vénérées du championnat du monde des rallyes, a été retirée du parcours du Rallye de Finlande cette année dans le cadre d'une refonte de l'itinéraire de l'épreuve.

Cette spéciale de 32,98 km, véritables montagnes russes sur terre et devenue culte au fil des ans, avait fait son retour au Rallye de Finlande en 2024 après une absence de sept ans. L'an dernier, elle avait constitué le point d'orgue du Super Sunday : deux passages, devant une foule massive, avaient offert un final spectaculaire au rallye, remporté par Kalle Rovanperä.

Cependant, les organisateurs du Rallye de Finlande ont apporté des changements significatifs au parcours de l'édition 2026, qui aura lieu du 30 juillet au 2 août, sans Ouninpohja. Le concept du Super Sunday avec une seule spéciale disputée deux fois, introduit avec succès l'an dernier, sera en revanche maintenu.

Ouninpohja sera remplacée par la spéciale de Himos-Jämsä, longue de 30 km, qui sera parcourue à deux reprises pour conclure le rallye. Elle débute sur la rapide route publique de Vaheri, avant de basculer vers des routes privées plus étroites dans sa partie centrale, et de s'achever de manière spectaculaire au pied des pistes de ski de Himos.

"Nous avons la ferme ambition de ne pas emprunter exactement le même parcours deux années de suite", justifie Kai Tarkiainen, directeur du Rallye de Finlande. "En 2026, 66% des spéciales sont différentes par rapport à l'an dernier, et le rallye doit continuer d'évoluer pour rester passionnant, tant pour les pilotes que pour les spectateurs."

Selon les organisateurs, "le parcours 2026 reflète à la fois les 75 ans d'histoire du Rallye de Finlande et de nouvelles ouvertures audacieuses. Il propose des sections inspirées des décennies historiques de l'épreuve, aux côtés de routes qui n'ont jamais été utilisées auparavant en WRC".

Le nouveau règlement introduit cette année par la FIA impose une structure globale plus compacte, les spéciales devant désormais représenter au moins un quart de l'itinéraire total. Cette contrainte a nécessité d'importantes évolutions structurelles.

"La longueur des spéciales, les distances de liaison et la logique géographique doivent s'accorder, mais la qualité sportive reste toujours la priorité absolue", explique Kari Nuutinen, directeur adjoint du Rallye de Finlande et responsable du parcours. "Nous sommes parvenus à un parcours qui répond à toutes les exigences tout en restant extrêmement compact et très diversifié."

Les changements les plus importants du parcours concernent la journée du vendredi, qui proposera 127,94 km chronométrés. Près de la moitié des routes empruntées ce jour-là n'ont jamais été parcourues en WRC.

L'itinéraire du vendredi comprend la spéciale de Laukaa, disputée dans un nouveau sens, celle de Saarikas, la toute nouvelle spéciale de Sydänmaa combinant les anciennes routes de Sirkkamäki et Kalliokoski, la spéciale entièrement inédite de Hoho, ainsi que le temps fort de la soirée : la Super Spéciale de Harju, au cœur de Jyväskylä.

La journée du samedi repose sur un ensemble rapide et rythmé, avec des liaisons raccourcies pour être plus favorables aux pilotes. Elle débute près de Jyväskylä, à Parkkola, se poursuit à Päijälä et Västilä, avant de passer par Leustu, à Korpilahti, en amont du dénouement du dimanche.