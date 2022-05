Le succès de Rovanperä rappelle "l'hégémonie Ogier en 2013" à Latvala

Charger le lecteur audio

C'est une victoire qui fera sans doute date au moment de se remémorer la campagne 2022 du WRC. Alors que beaucoup d'observateurs lui prédisaient un véritable enfer sur les routes portugaises ce week-end, Kalle Rovanperä a déjoué les pronostics pour s'imposer et remporter ainsi un troisième succès de rang cette saison.

Le tout jeune Finlandais de 21 ans, en sa qualité de leader du Championnat du monde à l'approche de cette quatrième manche, avait en effet la lourde tâche d'ouvrir la route et de "balayer" lors de la première journée de ce premier rallye sur terre du calendrier.

Mais le pensionnaire de Toyota a fait le dos rond le vendredi, limitant parfaitement les dégâts pour ensuite passer la vitesse supérieure sur la seconde partie du rallye et signer un nouveau succès, cette fois-ci sur les routes lusitaniennes.

Un nouveau triomphe que le patron de l'équipe Toyota n'a pas hésité à comparer à la domination que Sébastien Ogier avait imposée à la discipline l'année de son premier titre, en 2013. Avec cette nouvelle victoire, sa cinquième en WRC, Rovanperä prouve ainsi être non seulement rapide, mais également performant sur tous les types de surface après ses précédents succès en Suède (neige) et Croatie (asphalte).

Une montée en puissance tout au long du rallye

Deuxième de l'épreuve portugaise à l'issue de la première étape, à seulement 13"6 du leader d'alors, Elfyn Evans, le Finlandais a donc peu à peu rattrapé son retard le samedi pour finalement s'imposer avec plus de 15" d'avance à l'issue de la Power Stage de Fafe, réalisant du même coup un carton plein avec 30 points inscrits sur ce week-end, comme il l'avait déjà fait le mois dernier en Croatie du reste.

Et c'est cette capacité à justement limiter les dégâts en position d'ouvreur qui rend possible une comparaison entre Rovanperä et Ogier selon Latvala. Le Français s'était en effet rendu maître dans l'art de gérer son avance dans des conditions précaires tout au long de ses huit titres en WRC.

Le Rallye du Portugal a donc en quelque sorte fait office de passage de flambeaux entre les deux pilotes Toyota, le Gapençais étant pour sa part rapidement exclu de la lutte pour la victoire suite à une double crevaison le vendredi après-midi, suivie d'une sortie de route le lendemain.

"Une fois de plus, Kalle nous a surpris car nous ne nous attendions pas à ce qu'il s'impose, étant donné qu'il était le premier à ouvrir la route, mais il l'a fait", a confié Latvala auprès de Motorsport.com. "Elfyn a très bien piloté, et il s'est battu pour la victoire en mettant la pression sur Kalle, mais ce dernier a réussi à être plus performant. Cela me rappelle l'hégémonie de Sébastien Ogier en 2013, lors de sa première saison [qui était aussi la première du constructeur allemand en WRC] et de son premier titre chez Volkswagen."

Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris Rally1

"Il mettait alors tous les autres pilotes sous pression, et Kalle a réussi à faire la même chose, et c'est très difficile de retourner la situation lorsqu'un pilote est engagé dans une telle dynamique. C'est très difficile pour les autres de le battre, mais il est parvenu à se mettre dans cette position favorable. Kalle parvient ainsi à assembler toutes les pièces du puzzle, il reste calme et ne se met pas trop de pression, alors que sa voiture lui convient parfaitement. Ce que je peux dire aussi, c'est que personne dans l'Histoire n'a réussi à faire ce qu'il a fait jusqu'ici à son âge. Nous savons tous que nous avons eu de très bons pilotes par le passé, à commencer par Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui étaient excellents et pouvaient remporter des rallyes en ouvrant la route. Mais aucun d'eux n'avait réussi à faire cela à l'âge de Kalle. On n'a jamais vu cela dans l'Histoire du rallye."

Merci patron ! Voilà en somme la réaction de Rovanperä aux propos de Latvala, lorsque celui-ci a été interrogé par Motorsport.com sur sa victoire au Portugal : "C'est bien sûr une bonne chose de savoir qu'on est en mesure de faire ça, car il faut en être capable pour espérer pouvoir se battre pour le championnat. Bien sûr, cela [être comparé à Ogier] veut dire quelque chose, c'est sympa mais nous avons encore un long chemin à faire pour avoir le même palmarès que lui. Je suis très content [de cette victoire]. Je suis aussi un peu surpris car je ne m'attendais pas non plus à décrocher un tel résultat au départ du rallye."

Une nette avance au championnat, et déjà des perspectives de titre

Le nouveau succès de Rovanperä au Portugal permet à celui-ci de mener désormais le championnat avec une très confortable avance, 46 points, sur son plus proche poursuivant Thierry Neuville. De quoi laisser penser à Latvala que son poulain détient tous les éléments nécessaires pour devenir Champion du monde cette saison : "Kalle a gagné en expérience très rapidement, et il a montré et prouvé qu'il avait tous les ingrédients pour être Champion du monde. Il est sur la bonne voie, mais bien sûr il reste encore beaucoup d'épreuves et beaucoup de points à distribuer avant d'atteindre cet objectif."

La prochaine épreuve justement, ce sera en Sardaigne, un autre rallye terre sur lequel Rovanperä devra ouvrir la route. Mais avec une première victoire obtenue dans de pareilles circonstances au Portugal, nul doute que le Finlandais se présentera sur l'île italienne en pleine confiance pour viser de nouveau la première place finale.