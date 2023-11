Suninen et Lappi bien placés pour partager la troisième Hyundai en 2024

De gros changements sont déjà prévus chez Hyundai la saison prochaine, avec le retour d'Ott Tänak aux côtés de Thierry Neuville, mais le constructeur coréen doit encore annoncer ses plans pour sa troisième voiture, et potentiellement une quatrième. Cyril Abiteboul a prévenu qu'une décision devrait être prise avant le dernier rallye de la saison, dans deux semaines au Japon.

Le patron de l'équipe a précisé que la troisième voiture devrait encore être partagée entre plusieurs pilotes, cela apportant un bénéfice en termes de position sur la route pour contrer Toyota, qui aura selon Abiteboul toujours l'avantage avec sa Yaris. Esapekka Lappi, engagé à l'année cette année, devra céder sa place à Tänak mais pourrait rester aligné en alternance dans la troisième voiture avec Teemu Suninen.

Ce dernier a été rappelé par Hyundai pour partager la troisième voiture avec Dani Sordo cette année, après la disparition tragique de Craig Brien. Sa sixième place au Rallye d'Europe centrale, pour sa première apparition sur asphalte de l'année, ainsi que sa cinquième place en Estonie et sa quatrième en Finlande, en font un candidat pour rester en 2024, sachant que Sordo pourrait ranger son casque.

"[Suninen] est vraiment dans notre radar mais je ne peux rien dire de particulier", a confié Abiteboul à Motorsport.com. "Il est vraiment sur notre liste donc nous devons nous réunir avec le reste de l'équipe, analyser ce qu'il s'est passé et prendre collectivement une décision pour l'avenir."

Teemu Suninen

Lappi a de son côté connu trois gros accidents lors des quatre dernières rallyes, dont un en Europe Centrale alors qu'il occupait la troisième place en début d'épreuve. L'ancien pilote Toyota, Citroën et M-Sport a joué un rôle important dans le développement de la Hyundai i20 et même si rien n'a encore été confirmé, il fait toujours partie des plans d'Abiteboul pour la saison 2024.

"Esapekka a été un membre clé et vraiment important de l'organisation cette année, il a réalisé certains des moments très positifs dans l'équipe. Je me plais à penser qu'il peut faire partie de nos plans pour l'avenir, et pas seulement l'an prochain. La discussion dure depuis un moment et j'espère une conclusion dans les prochains jours. Je pense qu'il faut comprendre ce qu'il veut et nous assurer que nous pouvons lui offrir ce qu'il veut, et je ne parle pas d'argent."

Hyundai veut d'abord établir ce programme pour sa troisième voiture avant de songer à engager un modèle supplémentaire, qui sera destiné à faire émerger de jeunes talents. "[J'aimerais] qu'il y ait une quatrième voiture mais la réussite dépend de la planification, de l'organisation mais aussi des priorités à donner", a précisé Abiteboul en conférence de presse au Rallye d'Europe centrale.

"Et je pense que la première chose à faire est de garantir que les trois équipages auront la voiture dont ils auront besoin l'an prochain, toute l'équipe va se concentrer sur ça. À ce niveau, avec ça en tête, nous pourrions repousser les plans pour une quatrième voiture. Mais le développement de pilotes, de jeunes pilotes, avec une quatrième voiture est une chose que j'aimerais vraiment faire. C'est une question de timing."