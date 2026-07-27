Sébastien Ogier va retrouver Julien Ingrassia au Rallye de Finlande !

C'est une annonce inattendue qui est tombée à quelques jours du début du Rallye de Finlande 2026 du WRC : Julien Ingrassia va retrouver, le temps de l'épreuve, sa position de copilote de Sébastien Ogier à bord de la Toyota.

L'information a été officiellement annoncée ce lundi matin par Toyota via un communiqué notamment publié sur les réseaux sociaux, qui évoque des "raisons personnelles" derrière l'absence de Vincent Landais.

"Quelques nouvelles concernant le Rallye de Finlande : pour des raisons personnelles, Vincent Landais ne sera pas au départ cette semaine", peut-on lire. "Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Julien Ingrassia, huit fois champion du monde, pour une apparition exceptionnelle aux côtés de [Sébastien Ogier]."

Ce court message s'accompagne d'une vidéo dans laquelle le nonuple champion du monde explique : "Bonjour tout le monde, c'est Seb. Nous sommes en Finlande. Malheureusement, pas avec Vincent, il ne pourra pas prendre part au rallye cette semaine pour des raisons personnelles."

"Mais, du coup, je suis très heureux que mon vieil ami Julien ait accepté de retrouver le baquet sur ma droite et d'être mon copilote pour la semaine. Je suis impatient que ce vieux partenariat soit réuni."

Quant à Ingrassia, qui n'a plus participé à un rallye WRC depuis la victoire des deux hommes - et leur huitième titre - au Rallye de Monza 2021, il déclare : "Se retrouver ici en Finlande va assurément être un défi pour moi, mais je suis vraiment heureux de te rejoindre, Seb, et d'aider Vincent ainsi que l'équipe. Rendez-vous dans les spéciales."

"On vise toujours un gros résultat", a conclu Ogier.

Ingrassia fut le copilote d'Ogier entre 2006 et 2021, avant de prendre sa retraite et de se reconvertir, notamment, en consultant TV sur le WRC. Il est également toujours présent dans les arcanes du rallye mondial, jouant un rôle de premier plan auprès des pilotes via la direction de la récemment créée WoRDA, l'association des pilotes de rallye, montée en réaction à la politique de la FIA sur la répression des écarts de langage.

Après le retrait d'Ingrassia, Ogier a un temps fait équipe avec Benjamin Veillas durant la saison 2022, avant de terminer celle-ci - sa première dans le cadre d'un programme partiel en WRC avec Toyota - aux côtés de Vincent Landais. L'association avec ce dernier court depuis lors, et a été couronnée par le titre mondial en 2025.