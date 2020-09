Abandon pour Ott Tänak, Sébastien Loeb perd les commandes

Seulement septième à l'issue de la première journée du Rallye de Turquie WRC 2020, Ott Tänak n'a aura même pas eu l'occasion de se refaire ce samedi puisqu'il a rencontré un souci majeur dès la première spéciale du jour. L'ES3 a en effet vu l'Estonien connaître une sortie de route étonnante dans un léger bout droit où sa Hyundai i20 a semble-t-il lentement mais sûrement dérivé vers la gauche avant de s'immobiliser dans un talus.

Un incident sans gravité, puisque le pilote et le copilote sont sortis indemnes et sans problème de leur cockpit, mais qui laisse penser à un problème de direction puisqu'à aucun moment la voiture n'a semblé dévier de cette trajectoire. Après avoir jeté un œil sur le train avant, Tänak s'est résigné et a été s'asseoir sur une pierre, en retrait, la mine déconfite.

Lire aussi : Loeb premier leader du Rallye de Turquie !

Le Champion du monde en titre n'étant plus là, les prétendants à sa succession ont pu se mettre en action. Ainsi, Sébastien Ogier (Toyota) a signé le temps scratch de cette troisième spéciale et s'est offert les commandes de l'épreuve. Le Français, qui a devancé Thierry Neuville de 1,8 seconde au terme de l'ES3, possède 1,7 seconde d'avance sur le Belge au classement général alors que la boucle matinale se poursuit avec les spéciales 4 et 5.

Leader ce vendredi soir, Sébastien Loeb a perdu gros ce matin puisque l'Alsacien, en mal d'adhérence et avec un choix de pneus qu'il a remis en question, a accusé un retard de 18,1 secondes sur Ogier et se retrouve ainsi en quatrième place au classement (16,8 secondes derrière son compatriote), puisque Elfyn Evans s'est également intercalé. Le Gallois est troisième à 9,6 secondes de l'actuel leader du championnat.

Rallye de Turquie - Classement après l'ES3 Rallye de Turquie - Classement après l'ES3

Voir aussi :