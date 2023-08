Tänak explique son abandon spectaculaire en Finlande

Ott Tänak a subi une perte de puissance lors de son passage dans la troisième spéciale du Rallye de Finlande (Lankamaa, 14,21 km), à cause d'un choc subi par sa Ford Puma. Leader du rallye après avoir gagné la super spéciale de jeudi soir, le pilote M-Sport pense que sa voiture a heurté une roche-mère qui a traversé le protège-carter.

L'impact a endommagé le moteur de manière terminale, et Tänak ne devrait pas être en mesure de reprendre le volant dans ce rallye. C'est la deuxième fois d'affilée qu'il subit un problème moteur, après un changement d'unité de puissance avant même le début du Rallye d'Estonie.

L'Estonien a pu rouler en mode électrique brièvement après avoir perdu la puissance, en partie afin de refroidir la voiture après qu'un feu s'est déclaré.

Ott Tänak et Martin Järveoja (M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1)

"À un endroit très rapide, on dirait qu'on a touché une roche-mère ou quelque chose sur la route dans une compression, et cela a manifestement cassé et traversé le protège-carter", déclare Tänak. "Je vois dessous que le démarreur moteur est fissuré et cassé, et à part ça, je ne trouve rien d'autre, mais l'huile moteur a fui et le moteur est clairement cassé."

"Ce n'était pas un petit [feu], c'était une situation critique à vrai dire, car on était seuls dans la forêt. Il y a eu le feu immédiatement, mais on a essayé de rafraîchir la voiture et on espérait que rouler en mode électrique le permettrait, car l'échappement était chaud, et s'il était plein d'huile il pouvait vite brûler. On a roulé aussi longtemps que l'électrique nous le permettait pour refroidir, mais quand on s'est arrêtés, il y avait du feu partout. On a eu de la chance d'avoir deux extincteurs."

Quant à savoir s'il y a le moindre espoir d'une réparation pour rejoindre le rallye samedi, Tänak répond : "Il y a très probablement un trou dans le moteur, alors je crois que ce [rallye] est fini."

