Tänak : aucune chance de remporter le titre si Neuville "est intelligent"

Après sa victoire au Rallye d'Europe centrale, Ott Tänak est désormais le seul pilote pouvant encore contester le titre mondial à son équipier de chez Hyundai, Thierry Neuville. Cela se jouera lors de l'ultime manche de la saison, qui se disputera fin novembre au Japon.

Neuville aurait pu d'ores et déjà s'assurer de son premier titre mondial lors du Rallye du Chili, puis surtout en Europe centrale mais, alors qu'il occupait la tête le week-end, le pilote belge a commis une double erreur dans l'ES11 et perdu une trentaine de secondes dans sa mésaventure, laissant Tänak et Sébastien Ogier (Toyota) se disputer la victoire.

Neuville a tout de même pu sauver les meubles en héritant finalement de la troisième place finale après la sortie de route d'Ogier dans l'avant-dernière spéciale. Mais ce résultat demeurait insuffisant pour valider le titre, et tout se jouera donc lors du dernier rendez-vous du calendrier (du 21 au 24 novembre).

Avec 25 points d'avance sur Tänak avant ce Rallye du Japon, Neuville conserve tout de même un solide avantage, sachant qu'un pilote peut marquer au maximum 30 points lors d'une épreuve selon le barème actuel du WRC : 18 à l'issue de la journée du samedi, sept pour la seule journée du dimanche, et cinq pour le vainqueur de la Power Stage. Il est cependant essentiel de voir l'arrivée pour valider le moindre pointe.

"Je ne sais pas quelle différence nous pouvons faire, mais nous ferons de notre mieux. Cependant, avec ce barème, cela ne fait pas beaucoup de différence", a déclaré Ott Tänak à Motorsport.com à l'issue du Rallye d'Europe centrale. "Il est vrai qu'un abandon peut changer les choses, mais cela dépend de la volonté de Thierry."

Ott Tänak et Martin Järveoja ont remporté le Rallye d'Europe Centrale et demeurent en lice, mathématiquement, pour le titre. Photo de: McKlein / Motorsport Images

"S'il est intelligent au Japon et qu'il fait du bon travail, personne n'aura la possibilité [de le battre pour le titre]", a ajouté le champion du monde 2019. "Mais nous avons aussi une responsabilité pour le championnat des constructeurs, c'est encore un gros travail qui nous attend, donc nous ne pouvons pas vraiment nous concentrer uniquement sur le titre des pilotes. Nous sommes également responsables de l'équipe."

De fait, si Hyundai a déclaré vouloir laisser ses deux pilotes batailler sur la route, Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe du constructeur coréen, a pour priorité de sécuriser le titre constructeurs, alors que Toyota ne compte que 15 points de retard avant son rallye à domicile.

Un matelas confortable pour Neuville

De son côté, s'il a laissé passer l'occasion d'être couronné en Europe, Thierry Neuville reste serein avant le dernier round de la saison. "Si l'on considère les objectifs que nous nous étions fixés avant l'épreuve, nous les avons tous remplis en repartant d'ici avec une large avance au championnat en vue de la dernière manche, mais aussi en ayant terminé le rallye et pris de bons points dimanche", a-t-il déclaré à Motorsport.com.

"Nous avons donc réussi, mais nous pouvons néanmoins être déçus car nous n'avons pas été en mesure de conserver notre avance", a-t-il ajouté, actuellement à la tête de deux victoires, comme Tänak. "C'est une avance confortable. Dans le pire des cas, nous devons prendre six points, mais dans tous les autres cas de figure, nous sommes très bien. Nous devons trouver le bon équilibre [au Japon] parce qu'il faut encore se battre pour le championnat constructeurs et que nous avons la troisième voiture avec Andreas [Mikkelsen] qui va se battre. Nous devons trouver un bon équilibre entre un pilotage sûr et performant."