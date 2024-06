Tänak fait plier Ogier pour deux dixièmes en Sardaigne !

Incité par son équipe à ne pas prendre de risques inutiles samedi après-midi, Ott Tänak a toutefois débuté son dimanche pied au plancher sur le Rallye de Sardaigne. Tout comme son coéquipier Thierry Neuville, reparti après son erreur de la veille, avec l'objectif de sauver un maximum de points possible au championnat. Pour relever le cocktail, il fallait ajouter les intérêts très différents de Sébastien Ogier, seulement intéressé par la victoire finale et donc lancé dans une gestion compliquée qui l'a de facto mis en danger.

Malgré sa position d'ouvreur, Neuville s'est montré particulièrement rapide sur la première spéciale, faite d'un terrain sablonneux qui a soulevé beaucoup de poussière. De quoi atténuer le désavantage d'être le premier sur la route. Le pilote Hyundai a ainsi remporté les deux premiers scratchs de la matinée, au cours desquels la surprise est venue de l'écart resserré à 6"6 au général entre Tänak et Ogier au terme de la première boucle.

Piqué au vif par la situation, Ogier a logiquement tenté de réagir dans l'ES15 pour stopper tant que possible la remontée de l'Estonien. À l'attaque sur les 12,55 km du deuxième passage dans Cala Flumini, le pilote Toyota s'est battu à coups de dixièmes, ne laissant le scratch à son adversaire que pour quatre dixièmes. C'est donc avec 6"2 de marge que le leader de l'épreuve s'est élancé, dernier, dans la Power Stage.

Sébastien Ogier a tout perdu dans la Power Stage. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Tänak a tout donné mais n'a pas pu battre le chrono référence établi par Neuville sur cette ultime spéciale. Ogier, lui, était bien parti dans le premier tronçon mais a ensuite été victime d'une crevaison qui lui a fait perdre les quelques secondes de marge qu'il avait... Le Français a coupé la ligne en perdant la victoire finale pour seulement 2 dixièmes !

"Ce n'est pas du rallye, c'est comme du cross-country, je ne peux rien y faire...", a-t-il déploré à l'arrivée en confirmant le scénario de la crevaison. Son compteur reste ainsi bloqué à 60 victoires en WRC, alors qu'Ott Tänak remporte son premier succès depuis son retour chez Hyundai et se relance au championnat.

Neuville a inscrit les 5 points supplémentaires de la Power Stage devant Tänak, Evans, Fourmaux et Katsuta. Au classement du Super Sunday, c'est également le Belge qui pointe en tête et sauve ainsi des unités précieuses dans la course au titre, suivi de Tänak, Evans, Ogier, Sordo, Katsuta et Fourmaux.

Rallye de Sardaigne

Pilote Voiture Temps/Écart 1 O. Tänak Hyundai 3h06'05"6 2 S.Ogier Toyota +0"2 3 D. Sordo Hyundai +2'25"8 4 E. Evans Toyota +2'37"8 5 G. Munster Ford +6'42"9 6 S. Pajari Toyota (WRC2) +7'13"4 7 Y. Rossel Citroën (WRC2) +7'45"7 8 J. Solans Toyota (WRC2) +7'52"7 9 M. Prokop Skoda (WRC2) +10'05"4 10 K. Kajetanowicz Skoda (WRC2) +10'09"3

Tous les scratchs du Rallye de Sardaigne