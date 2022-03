La FIA doit réagir face aux défaillances hybrides, selon Tänak

Charger le lecteur audio

Alors qu'il était installé en seconde position du Rallye de Suède, Ott Tänak (Hyundai) a subi un problème d'hybride lors des derniers kilomètres de la cinquième spéciale, ce qui l'a contraint à l'abandon lors de la liaison suivante.

En effet, selon le nouveau règlement Rally1, l'allumage d'une lumière rouge pour indiquer l'état du système oblige l'équipe à retirer la voiture par mesure de sécurité. Personne ne peut alors y toucher tant que le fournisseur des unités hybrides, Compact Dynamics, ne l'a pas déclarée sûre. L'Estonien était le premier à voir cette nouvelle règle lui être appliquée depuis le début de la saison.

Lors de la suite de l'épreuve, d'autres problèmes ont touché certains concurrents, puisque Kalle Rovanperä et Elfyn Evans n'avaient plus de boost hybride sur leur Toyota lors de la matinée de dimanche. Pour le Gallois, qui a dû redémarrer sa voiture après une réparation consécutive à un accident, l'absence de lumière l'a également contraint à abandonner.

Pour Tänak, qui avait qualifié sa propre situation de "blague" et tancé la manière avec laquelle était géré ce type de question, les instances doivent réagir face aux divers problèmes rencontrés avec le système hybride des Rally1.

"J'espère que la FIA va réagir et que nous aurons des discussions. Mais évidemment, ce qui s'est passé n'est pas vraiment ce dont la discipline a besoin et ce qu'elle devrait être. Nous allons voir ce qui se passe", a déclaré le pilote à DirtFish. "J'espère vraiment que quelque chose se produira après le rallye et que nous commencerons à avoir des discussions. Ça a été assez étrange et c'est sûr que ça ne laisse pas un sentiment de professionnalisme dans le championnat."

"Je ne sais pas ce qu'il en est du règlement, je veux dire que globalement ce qui s'est passé, ce n'est pas du rallye. Si quelqu'un vous dit juste de vous arrêter et que vous abandonnez pour faire ensuite le Rally2, cela n'a aucun sens que les choses se passent comme ça. C'est une tierce partie que nous ne pouvons pas changer, le constructeur ou moi-même, donc oui. C'est comme ça, j'espère qu'il y aura des discussions après le rallye."

Julien Moncet, directeur adjoint de l'équipe Hyundai, estimait déjà que le règlement devrait être modifié pour éviter une répétition de cette situation. "Tout d'abord, Ott est très frustré et nous le sommes aussi, car il était dans le rythme", avait-t-il déclaré à Motorsport.com. "Nous savons à quel point il peut être rapide en Suède, c'est décevant. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde que les autres constructeurs et la FIA, à savoir que nous devons repenser certains règlements sportifs pour éviter que cette situation ne se reproduise."

"Travaillons tous ensemble. Nous avons déjà eu quelques réunions ce week-end et nous allons faire en sorte de mettre à jour les règles pour essayer d'éviter que cela ne se reproduise. Ce n'est jamais facile car il faut penser à tout ce qui peut arriver, mais nous apprenons. Nous devons éviter cela."