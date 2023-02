Tänak vainqueur en Suède, Hyundai se rate avec les consignes

Charger le lecteur audio

Abordant en leader la dernière journée du Rallye de Suède, Ott Tänak a fini le travail sans trembler ce dimanche. Après avoir augmenté son avance dans la première spéciale du matin, remportée par Kalle Rovanperä, l'Estonien s'est appliqué à gérer son avance dans le second passage, où c'est Thierry Neuville qui a empoché le scratch. Le pilote M-Sport était ainsi à la tête d'un crédit de 8"5 avant la Power Stage.

Un matelas qui a en fait plus que doublé quand Hyundai a fait le choix d'appliquer des consignes d'équipe en vue du championnat. Après avoir fait le break sur Kalle Rovanperä pour la troisième marche du podium, Thierry Neuville a cru bénéficier de cette stratégie justifiée par Cyril Abiteboul avant même le dernier acte : leader en début de rallye puis victime vendredi de soucis avec l'hybride dans son duel face à Tänak, Craig Breen a donc pointé une minute en retard au regroupement, entraînant une pénalité de 10 secondes suffisante pour intervertir les positions entre les deux pilotes du constructeur sud-coréen.

La Power Stage, tracée sur une dizaine de kilomètres, s'est disputée sans Takamoto Katsuta, contraint à l'abandon après des ennuis techniques majeurs décelés sur sa Toyota GR Yaris. Pierre-Louis Loubet, qui n'avait rien d'autre à jouer que la sixième place, s'est fait peur en raison d'une grosse alerte de température sur sa Ford Puma. Après un court arrêt, le Français et son copilote Nicolas Gilsoul ont toutefois réussi à voir l'arrivée au ralenti.

Le dernier scratch et les cinq points qui l'accompagnent sont tombés dans l'escarcelle d'Esapekka Lappi. Il a devancé Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Ott Tänak et Craig Breen, également crédités d'unités supplémentaires au championnat. On retient surtout que la stratégie tentée par Hyundai a finalement échoué puisque Thierry Neuville s'est manqué sur un freinage, ce qui a finalement permis à Craig Breen, qui devait également se défendre face à Kalle Rovanperä, de reprendre la deuxième place !

Ott Tänak, lui, a conclu son week-end sereinement. Vainqueur une première fois en Suède en 2019, l'année de son titre mondial, il décroche ainsi sa première victoire de l'année avec M-Sport. L'équipe anglaise voit quant à elle sa Puma Rally1 enfin triompher de nouveau après le succès inaugural qu'avait décroché Sébastien Loeb à son volant sur le Monte-Carlo 2022.

Avec ce succès, Ott Tänak prend la tête du championnat avec 41 points, soit trois longueurs d'avance sur Kalle Rovanperä (38 pts). Suivent Thierry Neuville (32 pts), Elfyn Evans (29 pts) et l'intérimaire de luxe Sébastien Ogier (26 pts).

Scratchs de la journée

ES16 : K. Rovanperä

ES17 : T. Neuville



ES18 : E. Lappi



Rallye de Suède

Pilote Équipe Temps/Écart 1 O. Tänak M-Sport Ford 2h25'54"5 2 C. Breen Hyundai +18"7 3 T. Neuville Hyundai +20"0 4 K. Rovanperä Toyota +25"1 5 E. Evans Toyota +1'24"0 6 P. Loubet M-Sport Ford +5'59"0 7 E. Lappi Hyundai +7'42"4 8 O. Solberg Skoda (WRC2) +7'481 9 O. Veiby Volkswagen (WRC2) +8'30"4 10 S. Pajari Skoda (WRC2) +9'03"2