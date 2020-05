Des débuts "meilleurs que prévu" avec Hyundai pour Tänak

Le Champion du monde en titre est devenu le premier pilote depuis 2003 à ne pas s'appeler Sébastien et à décrocher la couronne mondiale, mais il l'a fait avec Toyota, avant de partir chez Hyundai cette saison. Ogier, de son côté, a pris la place de Tänak chez Toyota et mène le championnat après une victoire au Rallye du Mexique.

Pour l'Estonien, la saison a commencé avec un terrible crash au Rallye Monte-Carlo, mais il a terminé au deuxième rang sur les deux manches suivantes, en Suède et au Mexique. Il pointe pour le moment au cinquième rang du classement des pilotes, à quatre points de son équipier Thierry Neuville, vainqueur au Monte-Carlo.

"D'une manière, le début de ma collaboration avec Hyundai a été meilleur que prévu", a expliqué Tänak. "Nous savons que Thierry est dans l'équipe depuis longtemps, il est le pilote star. En arrivant dans un tel environnement, on ne s'attend pas à recevoir le même type d'attention mais cette équipe arrive à maturité et s'est montrée très forte ces dernières années. J'ai été surpris en bien par cette approche et je pense que ça se verra quand nous reprendrons la compétition. Si vous avez une bonne relation avec l'équipe, ça paie toujours."

Comme beaucoup de sportifs à travers le monde, Ott Tänak est resté en contact étroit avec les membres de son équipe lors de la pause causée par la pandémie de COVID-19. C'est ce contact qui lui permettra d'élever son niveau de jeu une fois que le WRC reviendra, un retour pour le moment prévu entre les 6 et 9 août prochains, en Finlande, mais qui pourrait être reporté à septembre ou octobre.

"Nous sommes restés en contact, avec Andrea Adamo et les ingénieurs. Nous avons pu regarder de nouveau les premiers rallyes, pour gagner de l'expérience et apprendre pour le futur. J'ai gardé contact avec [son copilote] Martin Järveoja aussi, c'est un gars que j'ai vu tous les jours pendant trois ans ! Il profite à la maison aussi, mais les rallyes lui manquent autant qu'à moi. Nous sommes tous prêts à repartir."

"Le rallye me manque tellement que j'ai investi dans un simulateur. J'y ai joué quelques fois, mais ce n'est pas la même chose que la réalité, et ce n'est pas la même chose que ce qu'on peut habituellement faire en forêt. C'est aussi différent quand tu ne travailles pas quotidiennement avec l'équipe. Rien n'est plus excitant que mettre son casque et participer à un [vrai] rallye."

