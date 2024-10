Tänak : Neuville n'est "pas encore à l'abri" dans la lutte pour le titre

En remportant le Rallye de Finlande au début du mois d'août, Sébastien Ogier (Toyota) s'était positionné en tant que rival sérieux pour le titre face à Thierry Neuville (Hyundai), leader du classement depuis le début de la saison, et qui ne comptait plus alors que 27 points d'avance sur le pilote français.

Mais, par la suite, Ogier a connu deux rallyes difficiles en Grèce, puis au Chili, qui ont sérieusement compromis ses chances d'aller chercher un neuvième titre mondial. Alors que deux épreuves seulement restent à disputer cette saison – Europe centrale et Japon -, Neuville peut désormais voir venir. Avec 29 points d'avance sur son équipier Ott Tänak, à présent son plus proche rival, le pilote belge semble avoir pris une sérieuse option sur son premier sacre mondial en rallye.

Seulement, Tänak ne l'entend pas de cette oreille : troisième du Rallye du Chili derrière les Toyota de Kalle Rovanperä et Elfyn Evans, mais devant le Belge, le champion du monde 2019 a réduit l'écart avec son compagnon d'écurie, sur lequel il compte désormais 29 points de retard. Et, avec 60 points encore en jeu en Europe centrale et au Japon, l'Estonien entend bien jouer sa carte à fond.

"Il est évident que l'écart est très important, mais disons que Thierry n'est pas encore à l'abri", a déclaré Tänak à l'issue du Rallye du Chili. "Nous avons peut-être eu un peu de chance que Seb [Ogier] ait rencontré des problèmes vendredi mais, à part cela, nous n'avons rien pu faire contre les Toyota [un scratch contre 13, ndlr]. Nous avons donné le maximum et marqué tout ce que nous pouvions."

Ott Tänak veut jouer ses chances jusqu'au bout dans la course au titre face à son équipier Thiery Neuville. Photo de: Austral / Hyundai Motorsport

"Ils [Toyota] ont rebondi, mais nous allons voir maintenant en allant sur l'asphalte [au Rallye d'Europe centrale] si nous sommes en bonne position. La lutte n'est pas encore terminée et nous devons travailler dur."

La bataille s'annonce surtout intense du côté du championnat constructeurs, où Hyundai et Toyota sont au coude-à-coude. Après son doublé en Amérique du Sud, le constructeur japonais est en effet revenu à 17 points seulement de son rival coréen.

Neuville compte valider le titre en Europe centrale

De son côté, Thierry Neuville espère se mettre rapidement à l'abri pour le titre pilotes, et ce dès la prochaine épreuve, afin de se concentrer pleinement, avec ses équipiers, sur la lutte pour le titre constructeurs avec Hyundai.

"De toute évidence, certains pilotes ont commis des erreurs en début de course et, à partir de là, notre plan et notre stratégie ont dû être adaptés, et nous nous sommes principalement concentrés sur Ott", a déclaré Neuville, revenant sur le déroulé du Rallye du Chili.

"Nous avons fait ce qu'il fallait, mais nous devons nous assurer que les choses [le titre pilotes] se fassent rapidement, car il y a encore un championnat des constructeurs à disputer, et nous devons nous assurer que pour le Japon, nous pouvons nous battre comme il se doit pour ce titre. Il est important de ne pas avoir de lutte interne et d'être prêt à battre Toyota."

"Nous avons perdu 18 points [contre Toyota]. Il est certain qu'il y a une lutte entre Ott et moi qui se poursuit et personne ne prendra les plus grands risques, mais nous avons perdu des points importants contre Toyota. Ils amèneront beaucoup de voitures [au Japon] et le feront également en Europe centrale. Nous devons avoir une bonne approche et une bonne stratégie en tant qu'équipe pour nous assurer que nous ne perdons pas le championnat des constructeurs."