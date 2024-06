Tänak et Ogier au coude-à-coude, Neuville dehors !

Dans un Rallye de Sardaigne au format "sprint" ramassé sur 48 heures, ce samedi constitue un sacré morceau de bravoure avec pas moins de huit spéciales, réparties en quatre paires, et surtout l'absence de toute assistance traditionnelle à la mi-journée. Ouvreur la veille, Thierry Neuville a retrouvé une position plus avantageuse sur la route, le balayage revenant au malheureux Adrien Fourmaux, reparti sans plus aucun espoir au général en raison de ses soucis électriques survenus vendredi soir sur sa Ford.

Dans l'ES5, Sébastien Ogier a vu ses plans contrariés d'emblée par une crevaison à l'arrière droit. Une situation d'autant plus précaire que le Français n'avait embarqué qu'une seule roue de secours pour les deux boucles de la matinée. Il a ainsi lâché 4"6 à Ott Tänak, ainsi que les commandes de l'épreuve pour un petit dixième.

Pas de quoi entamer pour autant son sens de l'offensive puisque dans l'ES6, l'octuple Champion du monde a cravaché et repris 2"3 à l'Estonien. Neuville a été le seul à pouvoir suivre le rythme des deux hommes, tout en ayant en tête les points précieux à prendre en vue du championnat. Car pendant ce temps, Takamoto Katsuta, Dani Sordo et Elfyn Evans ont éprouvé toutes les peines du monde à trouver le bon feeling.

L'ES7, second passage dans Tempio Pausania, a offert le même schéma que tôt dans la matinée. Sans avoir crevé cette fois, Ogier a de nouveau cédé du temps, mais cette fois dans des proportions un peu plus importantes, redonnant les rênes du rallye à Tänak pour 2"2. Le scratch est revenu à un Neuville de plus en plus en verve et déterminé à assurer sa place sur le podium, à une trentaine de secondes des hommes de tête et avec une avance similaire sur Katsuta.

Neuville perd gros

Thierry Neuville a perdu très gros en Sardaigne. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Le Belge a malheureusement commis l'irréparable dans l'ES8, quand il a perdu le contrôle et s'est retrouvé coincé sur le bas-côté, sans pouvoir repartir. Le leader du championnat a ainsi perdu tout le bénéfice de son excellent travail, laissant dans le même temps son coéquipier Tänak poursuivre son affrontement avec Ogier en tête du rallye.

Dans cette ultime spéciale de la matinée, la plus longue et la plus cassante aussi, le Français a recommencé à grappiller du temps, comme il l'avait fait lors du premier passage dans Tula. À l'arrivée, Tänak s'est dit épuisé en ayant eu le sentiment de "piloter sans direction assistée" mais il a tout de même empoché le scratch alors qu'Ogier a rétabli de peu la situation après un gros contact à l'arrière gauche. L'Estonien conserve donc la tête du rallye à la mi-journée, avec 3"5 d'avance.

Scratchs du samedi matin

ES5 12,03 km Tempio Pausania 1 O. Tänak ES6 22,61 km Tula 1 S.Ogier ES7 12,03 km Tempio Pausania 2 T. Neuville ES8 22,61 km Tula 2 O. Tänak

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES8