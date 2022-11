Tänak veut quitter Hyundai sur une bonne note au Japon

Charger le lecteur audio

Ott Tänak est sur le point de participer ce week-end à son dernier rallye pour le compte de Hyundai, après trois saisons de bons et loyaux services au profit de la marque sud-coréenne. Le Champion du monde 2019 a en effet annoncé le mois dernier faire jouer une clause de son contrat pour mettre un terme à ce dernier de façon anticipée dès cette année.

On ne sait cependant pas encore de quoi sera fait l'avenir de l'Estonien, qui a reconnu dans la foulée du Rallye d'Espagne fin octobre ressentir le besoin de "se frotter à un nouveau défi". Plusieurs options ont été évoquées pour le pilote balte, dont un retour chez M-Sport mais aussi chez Toyota (avec qui il a remporté le titre en 2019).

Par ailleurs, la possibilité d'une année sabbatique n'est pas non plus à exclure. Dès lors, plusieurs prétendants se sont fait jour pour le remplacer chez Hyundai, la piste la plus crédible étant celle d'Esapekka Lappi, qui a brillé lors de son programme partiel chez Toyota cette saison.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

1er Rallye du Japon 100% asphalte

Mais alors que se profile son dernier rallye chez Hyundai au Japon, Tänak souhaite quitter son actuel employeur sur une bonne note, après s'être déjà imposé à trois reprises cette saison. "Le Rallye du Japon promet d'être un beau défi pour nous car c'est une toute nouvelle manche, et par conséquent je n'ai pas trop d'informations sur ce qui nous attend", indique-t-il ainsi, alors que l'épreuve nippone présente pour la première fois de sa (courte) histoire en WRC un parcours composé exclusivement d'asphalte.

Apparu au calendrier WRC en 2004, la dernière édition du Rallye du Japon remonte à 2010 avec une victoire de Sébastien Ogier (alors pilote chez Citroën). Prévu initialement en 2020, son retour au championnat a finalement été repoussé à deux reprises en raison de la pandémie de Covid, pour n'être enfin concrétisé que ce week-end.

"Nous allons récolter toutes les informations dont nous allons avoir besoin lors des reconnaissances, et nous y préparer du mieux possible", reprend Tänak. "Après trois années passées chez Hyundai Motorsport, il va s'agir de ma dernière course avec eux, donc j'espère avoir de bonnes sensations et clore notre collaboration sur une bonne note."

Le line-up de Hyundai pour 2023 tarde quant lui à être formellement annoncé, mais si une officialisation dans la foulée du Rallye du Japon reste le timing le plus probable. Il est clair qu'un baquet reste à prendre en ce qui concerne la troisième i20 N, après la non-reconduction du contrat d'Oliver Solberg, qui a partagé cette saison son volant avec Dani Sordo.

L'Espagnol devrait quant à lui rempiler de nouveau sur un programme partiel l'an prochain. Teemu Suninen a quant à lui testé la i20 N Rally1 pas plus tard que la semaine dernière en Finlande, et espère toujours pouvoir rouler en WRC en 2023 alors qu'Andreas Mikkelsen, qui est en lice pour un nouveau titre en WRC2 ce week-end (quand bien même le Norvégien sera absent au Japon), est lui aussi pressenti, au même titre que Kris Meeke et Craig Breen.