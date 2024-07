Tänak salue un "incroyable" Sesks après le final en Lettonie

Pour son deuxième départ en Rally1, et son premier au volant d'une voiture à motorisation hybride, Martins Sesks, vice-Champion d'Europe des Rallyes, a occupé la troisième place du podium jusqu'à la dernière spéciale du Rallye de Lettonie.

Sesks avait décroché sa première victoire de spéciale en WRC le vendredi dans l'ES3, avant de récidiver lors du chrono suivant. Le jeune pilote de 24 ans a ensuite tenu tête à Sébastien Ogier, octuple Champion du monde, tout au long des spéciales du vendredi, pour se positionner en deuxième position à l'issue de la première journée derrière le leader du rallye, Kalle Rovanperä, avant de perdre cette position le samedi.

Et Sesks était à la lutte avec Ott Tänak pour la dernière place du podium le dimanche avant que sa Ford Puma préparée par M-Sport ne connaisse un problème mécanique au départ de la dernière spéciale, alors qu'il comptait 4,6 secondes d'avance sur l'Estonien. Finalement, Sesks a réussi à rallier l'arrivée et à conclure au septième rang.

Comme bon nombre d'observateurs, Tänak s'est dit impressionné par les performances du jeune Letton, qu'il a tenté de réconforter après l'arrivée. "Je dois dire qu'il a fait un travail incroyable", a déclaré Tänak. "On peut considérer qu'il connaissait les routes [du Rallye de Lettonie], mais personne ne peut lui enlever la manière dont il a piloté."

"C'est dommage, et je lui ai dit que le sentiment est bien évidemment négatif à ce moment-là, mais cela reste une expérience, et cela vous donne faim pour la suite. Je suis certain que, s'il a davantage d'occasions de piloter, cela lui donnera un petit coup de boost supplémentaire."

Malgré son inexpérience, Martins Sesks a damé le pion aux meilleurs sur sa Ford Puma M-Sport. Photo de: Red Bull Content Pool

Revenant sur cette conclusion déchirante, Martins Sesks estime avoir fait tout ce qu'il pouvait tout au long du rallye, comme de sa précédente sortie en Pologne, qui avait été rendue possible à l'époque par les promoteurs du WRC, ainsi que ses propres sponsors.

"Après la spéciale, Ott est venu me dire qu'il avait déjà été dans cette position, et que cela semblait trop facile [la manière dont je pilotais]", a déclaré Sesks. "Et bien sûr, cela semblait peut-être trop facile vu de l'extérieur, en Pologne et en Lettonie."

"Nous avons vraiment fait notre travail. Le plus important, c'est que si nous étions dans les trois premiers, c'est parce que nous avions un bon rythme et que l'équipe a parfaitement travaillé. Ce n'était juste pas de chance. Nous avons fait du bon travail. C'est le propre de la course de rencontrer parfois des problèmes techniques, et c'est bien évidemment dommage que ce soit arrivé avant les 13 derniers kilomètres, mais c'est comme ça."

Martins Sesks, associé Renars Francis, a vu s'envoler un premier podium dans la toute dernière spéciale en Lettonie. Photo de: M-Sport

Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport, a salué la performance de Sesks, qu'il a lui aussi qualifiée d'"incroyable", et s'est dit déçu qu'un problème technique ait privé son pilote d'une chance de monter sur un podium mémorable.

"J'ai l'impression que nous l'avons laissé tomber en tant qu'équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé", a déclaré Millener à Motorsport.com. "Nous nous pencherons sur le problème quand nous en aurons l'occasion, mais ce n'est pas important pour l'instant. Faire tout ce que vous pouvez pour vous battre si durement et finir comme ça, c'est vraiment dommage."

"Ce qu'il a fait est incroyable. Il a continué à se battre et à aller de l'avant. Il n'a pas eu l'opportunité de nous montrer ce qu'il aurait pu faire sur cette spéciale, mais je pense qu'il aurait pu être vraiment très proche [des leaders]. C'est ce que le championnat veut et ce dont il a besoin, et c'est l'objectif de ce programme, alors je suis très heureux que nous l'ayons atteint. Mais je ne suis pas vraiment heureux que nous n'ayons pas réussi à le faire monter sur le podium."