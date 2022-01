Tout ce qu'il faut retenir avant le Rallye Monte-Carlo 2022

Historique à plus d’un titre, la saison 2022 du Championnat du monde des Rallyes, qui débute officiellement ce jeudi avec le shakedown et les deux premières spéciales de la classique monégasque, va marquer les esprits. Avant son grand lancement, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques et des informations à retenir avant le début des hostilités.

2022 et son calendrier

>>> Inauguré en 1973, le Championnat du monde des Rallyes passe le cap des 50 ans cette année et marque l’évènement avec le lancement de la nouvelle règlementation hybride.

>>> En cinq décennies, 615 rallyes ont été disputés (le Monte-Carlo 2022 étant le 616e) et ont consacré 18 pilotes et 13 constructeurs.

>>> Nonuple Champion du monde, Sébastien Loeb trône, s’il faut encore le rappeler, en haut de la hiérarchie devant son compatriote Sébastien Ogier, quant à lui titré à huit reprises. Avec dix titres, Lancia mène devant Citroën (huit).

>>> Vainqueurs respectivement de 79 et 54 rallyes, Loeb et Ogier totalisent à eux deux plus de 21,6% de victoires depuis la création du WRC. En ce qui concerne les titres mondiaux, le ratio est encore plus impressionnant avec 34,6%.

>>> Grâce à ses deux "ogres" ainsi qu’à Didier Auriol, Champion du monde 1994, la France domine au tableau des nations avec 18 couronnes mondiales devant la Finlande (13), sevrée de titre depuis 2002.

>>> 13 épreuves sont programmées cette année, un total atteint pour la dernière fois en 2019. Le calendrier 2021 comportait 12 manches tandis que la saison 2020, chamboulée par les premières vagues de la crise sanitaire, avait tristement battu un record avec un total de sept rallyes. Si la neuvième manche prévue du 18 au 21 août n’a toujours pas trouvé de point de chute, les retours de la Nouvelle-Zélande et du Japon sont attendus en fin d’année après respectivement dix et douze ans d’absence au calendrier mondial.

>>> Intégrés l’an passé, la Croatie et la Belgique sont devenus les 34e et 35e pays à accueillir une manche du WRC. Si pour le moment aucune nouvelle destination n’est prévue, la FIA, WRC Promoter ainsi que les équipes ont déjà exprimé leur souhait de visiter de nouvelles contrées et d’en retrouver d’autres comme l’Inde, le Canada, la Chine où encore les États-Unis dans les années à venir.

L’hybride et ses nouveautés

>>> Fidèle à sa politique de réduction des coûts, la FIA a volontairement apporté de nombreuses modifications techniques sur les nouvelles Rally1 pour éviter une flambée des coûts lors du développement, tout en conservant également des éléments de la génération précédente comme le moteur 1,6l turbocompressé. Le changement majeur imposé par l’hybride réside toutefois dans l’apport de la puissance électrique délivrée par une batterie de 3,9 kW, sous forme de boosts atteignant potentiellement les 134 ch. À l’image des voitures de série et d’autres disciplines déjà passées à l’hybride, la régénération de la batterie se fait principalement par un relâchement de la pédale d’accélérateur ainsi que d’une pression sur le frein.

>>> Au-delà de l’aérodynamique réduit considérablement par la suppression de plusieurs éléments comme le diffuseur arrière ou les conduits cachés, le retour d’une boîte de vitesses à cinq rapports avec un levier (contre six jusque-là avec des palettes au volant), l’absence de différentiel central et des suspensions simplifiées sont les principales évolutions à retenir.

>>> Le mode "EV" ou tout électrique est quant à lui réservé à des portions du parcours de liaison, notamment pour les traversées de villages ainsi qu'aux abords du parc d'assistance.

La sécurité toujours au cœur des débats

>>> En WRC, la sécurité est une question récurrente en raison de la proximité avec le public. Depuis l'annonce de l'arrivée de l'hybride en mai 2019, la FIA a revu en profondeur sa copie pour améliorer encore certains aspects du problème. En accord avec les constructeurs, un nouvel arceau de sécurité (cage), commun à toutes les équipes, a été intégré aux nouvelles Rally1 et a probablement déjà fait ses preuves lors des essais.

>>> Une caméra à intelligence artificielle équipe désormais toutes les voitures de la catégorie reine pour détecter les zones dangereuses en fonction du placement des spectateurs.

>>> Les lettres HY (pour hybride) remplacent les numéros sur les portes pour prévenir les membres de l'organisation ainsi que les spectateurs.

>>> À l'image de ce qui se fait en Endurance, les Rally1 hybrides sont dorénavant équipées de trois lumières (une sur le pare-brise ainsi qu’une de chaque côté) visibles à tout moment. Le vert indique qu'il n'y aucun danger tandis que le rouge ou l'absence d'indicateur visuel impose à la plus grande prudence.

Le Rallye Monte-Carlo et ses incertitudes

>>> Après avoir soufflé ses 110 bougies l’an passé dans l’anonymat le plus total, à cause de la crise sanitaire imposant notamment un huis clos, le plus vieux rallye du monde célèbre cette année un autre anniversaire marquant avec sa 90e édition. Les deux guerres mondiales ainsi que le choc pétrolier de 1973 étant les principales raisons du décalage au fil des années. Exilé à Valence de 2007 à 2013 puis à Gap jusqu’en 2021, le rallye retrouve son camp de base historique en Principauté.

>>> 75 équipages sont inscrits au départ de cette première manche de la saison, qui propose un parcours total de 1511,47 km dont 296,03 chronométrés réparti en 17 spéciales sur quatre journées.

>>> 11 nouvelles Rally1 hybrides sont attendues au départ, soit une unité de plus que la génération des WRC Plus lors du Rallye Monte-Carlo 2017.

>>> Réputé comme étant le rallye le plus difficile du calendrier et par conséquent le plus délicat à pronostiquer, le Rallye Monte-Carlo 2022 s’annonce plus indécis que jamais tant les cartes semblent rebattues par l’arrivée de l’hybride. Si Sébastien Ogier, vainqueur sept fois lors des huit dernières éditions, a une courte longueur d’avance, aucun constructeur ne se détache réellement puisque M-Sport s’y est imposé en 2018 avant d’être imité par Citroën (2019), Hyundai (2020) et Toyota l’an passé.

>>> Même s'il n'est inscrit que partiellement cette année, le Gapençais peut tout de même s'offrir un nouveau record en décrochant un neuvième succès en Principauté. En cas de victoire dimanche, Loeb pourrait toutefois revenir à sa hauteur (huit).

>>> Pour coller au mieux aux nouvelles contraintes environnementales, l’arrivée de l’hybride est donc un premier pas important pour la discipline, qui se donne jusqu’à 2030 pour adopter une approche verte. Avec 3,66 km de liaison à parcourir en mode tout électrique lors du Rallye Monte-Carlo, soit 0,3% du parcours, la route est cependant encore longue.

Le line-up d’une saison très ouverte

>>> À l'image de Loeb, Ogier a décidé de prendre du recul par rapport au WRC et de s'engager ponctuellement sur quelques rallyes du calendrier afin de se tourner vers d'autres horizons. Tout comme l'Alsacien, seul le Monte-Carlo est pour le moment confirmé à son programme.

>>> Après la retraite de son copilote Julien Ingrassia, consultant pour Canal+ ce week-end, le Gapençais sera épaulé par Benjamin Veillas pour la première fois en WRC. Dans une situation similaire avec Daniel Elena, le nonuple Champion du monde roulera quant à lui avec Isabelle Galmiche. Jusque-là, ils restaient respectivement sur 168 et 180 départs consécutifs avec leurs copilotes.

>>> Derrière Loeb et Ogier, qui culminent respectivement à 79 et 54 victoires, Thierry Neuville est le pilote en activité le plus prolifique avec 15 succès à son palmarès. Titré en 2019, Ott Tänak devient quant à lui le seul pilote Champion du monde engagé à plein temps.

>>> Toujours considérés comme des candidats au titre, les deux pilotes Hyundai et leur équipe ont été pris à leur propre jeu en 2021 en misant sur la performance au détriment de la fiabilité. Vainqueur d’un rallye seulement l’an passé, l’Estonien s’est pourtant montré le plus rapide de la saison en accumulant 49 meilleurs temps alors que son coéquipier a quant à lui été le plus souvent leader, 49 fois également !

>>> Du haut de ses 20 ans, qu’il a fêtés le 23 septembre dernier, Oliver Solberg détrône Kalle Rovanperä au rang symbolique du pilote officiel le plus jeune du plateau. Alors que le Finlandais fait désormais office "d’ancien" à 21 ans et avec deux saisons complètes au plus haut niveau, le fils de Petter franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière au volant de la troisième i20 Rally1 engagée par Hyundai, qu’il partagera avec l’expérimenté Dani Sordo. Attendu au Portugal fin mai, l’Espagnol fait littéralement partie des meubles en WRC avec au moins un départ lors des 20 dernières saisons.

>>> Si Toyota et Hyundai ont développé leurs nouvelles Rally1 en se basant sur les dernières versions de la Yaris et de la i20 N, M-Sport a totalement revu sa copie en misant sur la Ford Puma SUV. De quoi offrir à la Fiesta une retraite dorée après 11 années de bons et loyaux services.

>>> Nouvelle copilote de Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche est la première femme à intégrer le line-up d’une équipe officielle depuis huit ans. En 2013, Ilka Minor avait en effet partagé l’habitacle de la Ford Fiesta WRC aux côtés de l’étoile filante Evgeniy Novikov. L’Autrichienne reste à ce jour la dernière femme présente sur un podium en WRC avec une deuxième place en Sardaigne en 2012, déjà avec le pilote russe. Pour retrouver trace d’une femme sur la plus haute marche du podium, il faut en revanche remonter à 1997 et le Rallye Monte-Carlo. L’Italienne Fabrizia Pons dictait alors les notes à son compatriote Piero Liatti dans la Subaru Impreza WRC.

>>> Six ans seulement après sa victoire sur l'opération française Rallyes Jeunes et avoir mis un terme à ses études de médecine, Adrien Fourmaux poursuit sa progression fulgurante à 26 ans avec encore de belles opportunités devant lui, puisqu'il sera le seul pilote français présent sur toute la saison.