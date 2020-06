Toyota abandonne sa nouvelle GR Yaris WRC pour 2021

Toyota a officialisé ce lundi sa décision de ne pas lancer sa nouvelle GR Yaris WRC la saison prochaine, reportant à 2022 l'entrée en compétition d'une nouvelle auto. C'est avec l'actuelle Yaris WRC que le constructeur japonais poursuivra son implication en Championnat du monde des Rallyes pour la saison 2020, une décision qui fait suite à la crise du coronavirus.

Le remplacement de la Yaris WRC par la GR Yaris WRC en 2021 était lié à l'évolution de la gamme de véhicules de série chez Toyota et au lancement d'un nouveau modèle. Néanmoins, la crise sanitaire puis économique a poussé la marque à revoir ses priorités. Par ailleurs, l'impossibilité de faire des essais ces derniers mois a retardé le développement de l'auto pour être certain qu'elle soit suffisamment compétitive et fiable dès l'an prochain.

Lire aussi : Neuville accidenté lors de tests avec Hyundai

La future voiture était au cœur d'un projet déjà bien avancé puisqu'elle a participé à plusieurs séances d'essais avant la crise, notamment en février dernier en Finlande, avec au volant le pilote de développement Juho Hänninen. La GR Yaris WRC Plus ne sera plus utilisée dans les mois à venir, lors desquels Toyota va se tourner vers le développement d'une auto pour 2022 qui répondra à la nouvelle réglementation Rally 1.

"Notre plan est de continuer à faire progresser l'actuelle Yaris WRC et de courir avec en 2021", précise le constructeur nippon. "Avant l'épidémie de COVID-19, nous avions collecté énormément d'informations précieuses lors des essais en développant la GR Yaris et sa version WRC. Nous allons maintenant utiliser ce savoir-faire pour concevoir une voiture conforme à la réglementation 2022."

À l'instar de Hyundai la semaine dernière, Toyota organise depuis aujourd'hui ses premiers essais depuis la suspension de la saison WRC. Ces tests ont lieu en Finlande durant trois jours et ont débuté avec Kalle Rovanperä, avant qu'Elfyn Evans et Sébastien Ogier ne prennent le volant à leur tour.

Les équipes du WRC sont dans l'attente d'une éventuelle décision du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, prévu vendredi 19 juin, pour connaître le calendrier de reprise du championnat suite à l'annulation de plusieurs manches.

Avec Giacomo Rauli