Chez Toyota, on s'attend à une manche à domicile "très éprouvante"

Après deux annulations en 2020 et 2021 pour cause de pandémie de Covid, le Rallye du Japon va enfin avoir lieu ce week-end, en guise de finale de la saison 2022. L'épreuve nippone fait ainsi son retour au championnat pour la première fois depuis 2010, lorsque Sébastien Ogier s'était imposé au volant de la Citroën C4 devant Petter Solberg et Jari-Matti Latvala.

Ce retour au calendrier s'accompagne par ailleurs d'un tout nouveau parcours, composé de 19 spéciales toutes disputées sur asphalte et dont le barycentre se situe à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi sur l'île principale de Honshu. Autant dire que c'est un véritable défi qui attend les équipages sur cette dernière manche de la saison.

De son côté, Ogier aborde néanmoins l'épreuve nippone avec un bon niveau de confiance, dans la foulée de sa première victoire de l'ère hybride obtenue en Catalogne voilà trois semaines. Le Français sera assisté sur cette course non pas par Benjamin Veillas, qui a évolué à ses côtés lors de ses cinq premières piges en WRC cette saison, mais par Vincent Landais, qui a jusqu'ici officié auprès de Pierre-Louis Loubet chez M-Sport.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de participer au Rallye du Japon", souligne Ogier. "Cela a été une grosse déception ces deux dernières fois lorsque le rallye a dû être annulé, d'autant plus qu'en tant que pilote Toyota, nous le considérons bien entendu comme un moment fort de notre campagne. J'adore le pays en lui-même, et j'ai quelques très bons souvenirs ici : je n'y ai couru qu'une seule fois, mais cela avait débouché sur une victoire. Il y a donc un peu de pression pour maintenir ce ratio de 100% de succès. Ce rallye devrait néanmoins être très différent de ce que nous avons connu et devrait être l'un des plus éprouvants de ceux auxquels on a participé jusqu'ici. Mais j'aime toujours autant le défi que constitue la participation à un nouveau rallye, où tout le monde démarre de zéro et doit s'adapter le plus vite possible. Je suis sûr que cela va être une expérience à part, et je suis impatient d'y participer."

Un point de vue partagé par ses coéquipiers, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans. Sixième lors de la dernière manche en Catalogne, ce dernier entend utiliser cette ultime épreuve de l'année pour enclencher une nouvelle dynamique, positive cette fois-ci, en vue de 2023. "Je dois dire que la dernière manche en Espagne n'a pas été très bonne pour moi", concède ainsi le Gallois, qui préfère aller de l'avant. "Mais espérons que nous allons pouvoir utiliser le Rallye du Japon pour progresser et préparer l'année prochaine d'une bonne manière."

"J'y étais en 2019 pour reconnaître certaines spéciales aux alentours de la zone où va se dérouler le rallye", poursuit Evans. "Et de ce que je me souviens les routes sont très éprouvantes, avec certaines sections très sinueuses et étriquées, alors que d'autres sont plus rapides et fluides. Il va donc falloir composer avec tous ces changements de caractère au cours du rallye."

Finir la saison en beauté au Japon

Après avoir décroché le titre chez les pilotes en Nouvelle-Zélande début octobre par l'intermédiaire de Kalle Rovanperä, puis celui des constructeurs trois semaines plus tard en Catalogne, cette finale de la saison va permettre aux pensionnaires de Toyota d'évoluer sans complexe devant leur public.

Mais en dépit de l'absence apparente de pression, Rovanperä s'attend tout de même à une manche "très piégeuse" en clôture de la campagne 2022. "C'est très sympa de se rendre enfin au Rallye du Japon, en particulier après la saison que nous avons eue avec l'équipe cette année, avec tous ces bons résultats et les championnats déjà assurés", indique ainsi le Finlandais.

"Cela signifie que l'équipe peut se rendre au Japon en étant plus détendue et apprécier comme il se doit ce rallye à domicile. Nous allons essayer d'attaquer fort, et espérons avoir un bon résultat au bout du compte. J'ai pu assister à quelques spéciales ici il y a trois ans, et je pense que cela va être une manche très piégeuse. Certaines routes sont plus larges et présentent un revêtement plus lisse que d'autres sections plus petites situées en forêt et qui peuvent être assez sales. Les reconnaissances promettent donc d'être difficiles en amont du rallye, sur des routes qui vont être parcourues pour la première fois et avec beaucoup de notes à prendre."

Le shakedown du Rallye du Japon débutera ce jeudi à 01h01 heure française, alors que la première spéciale, Kuragaike Park, se tiendra quant à elle à 09h38.