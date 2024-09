Toyota : Les chances de titre sont "quasiment réduites à néant"

Deuxième avant la 15e et dernière spéciale du Rallye de l’Acropole (Power Stage), Sébastien Ogier a perdu gros en partant en tonneaux dans ce dernier secteur chronométré de l’épreuve suite à une crevaison.

S’il a pu rallier l’arrivée au volant d’une Toyota GR Yaris meurtrie, le Français a été relégué au-delà du top 10. Ogier n’a toutefois pas tout perdu car le règlement du WRC lui a permis de conserver les points acquis à l’issue de la journée du samedi. Mais le voilà désormais à 38 points du leader du championnat, Thierry Neuville.

Ce dernier a au contraire fait un grand pas vers le titre, avec une victoire – sa deuxième de la saison -, et un triomphe total pour Hyundai qui a également placé Dani Sordo et Ott Tänak sur le podium final de l’Acropole. Au championnat constructeurs, la marque coréenne creuse également l’écart sur Toyota, avec désormais 35 points d’avance, alors qu’il ne reste que trois épreuves à disputer.

De manière générale, le Rallye de l’Acropole a constitué un véritable chemin de croix pour Toyota, qui a vu ses trois pilotes accablés par les problèmes dès la première journée de course. Elfyn Evans a été victime très tôt d’une crevaison, puis d’une panne de turbo, qui lui a fait perdre une dizaine de minutes, avant de renoncer définitivement suite à un tonneau lors de la journée du samedi.

Takamoto Katsuta, quant à lui, est sorti de la route dès l’ES3, alors qu’il venait de remporter la spéciale précédente et de se hisser à la deuxième place du classement. Sébastien Ogier lui-même a également été victime d’une panne de turbo dans l’ES5 le vendredi mais, malgré deux minutes et demie de perdues dans l’incident, le Gapençais a su trouver les ressources pour remonter à la deuxième place, à une minute de Neuville, à l’issue de la 14e et avant-dernière spéciale.

Sébastien Ogier a perdu gros avec sa sortie de route dans la Power Stage en Grèce. Photo de: Toyota Racing

Toyota a donc – un peu – sauvé les meubles avec les 13 points du samedi, et les huit unités marquées par Evans, mais la course au titre semble avoir pris une mauvaise tournure pour le constructeur nippon, comme l’estime Jari-Matti Latvala, le directeur de l’équipe Toyota.

"C'est bien que [Sébastien Ogier] ait pu obtenir les points [du samedi], mais la réalité est que nous perdons les points du dimanche, nous perdons les points de la Power Stage pour les deux championnats, qui sont pratiquement perdus", a déclaré Latvala à Motorsport.com.

"Hyundai commence à être dans une position qui, avec le système de points actuel, lui permet de défendre sa position de leader pour les trois dernières épreuves restantes, et donc de ne pas prendre le risque de perdre ces titres. Pour nous, les chances de remporter le titre sont pratiquement réduites à néant et nous devons changer d'objectif et essayer, à partir de maintenant, de commencer à gagner des épreuves."

Nous devons oublier les objectifs initiaux et essayer de mettre moins la pression sur les pilotes.

"Nous devons oublier un peu les deux championnats. Nous avons été dans une situation où nous avons essayé de forcer les choses et nous ne pouvons plus le faire. Et nous ne pouvons le faire qu'en pilotant bien, en gagnant les épreuves sans pression pour les pilotes. C'est la seule façon de procéder et si quelque chose ne va pas avec Hyundai, cela peut être un énorme bonus."

"Mais au final, nous devons oublier les objectifs initiaux et essayer de mettre moins la pression sur les pilotes. Et si quelque chose d'extraordinaire se produit, alors ce sera un conte de fées. Mais pour l'instant, nous devons oublier de penser aux points du championnat."

Après cinq titres consécutifs (Ott Tänak en 2019, Sébastien Ogier en 2020 et 2021 puis Kalle Rovanperä en 2022 et 2023), Toyota pourrait lâcher la couronne à Hyundai et Thierry Neuville, qui courent après leur premier titre depuis leur première année de collaboration, en 2014.

Jari-Matti Latvala, le directeur de l'équipe Toyota ici avec Sébastien Ogier, concède que les titres se sont éloignés après l'Acropole. Photo de: Toyota Racing

Revenant sur les soucis rencontrés par ses pilotes en Grèce, Latvala a évoqué un "vendredi noir".

"Cela a commencé à mal tourner dès le début, et cela a continué dans la mauvaise direction, mais c'est ainsi que les choses se passent quand cela commence comme ça", a poursuivi le Finlandais. "Dans la vie, il y a des bons et des mauvais moments, tout ne peut pas être parfait chaque année. Nous avons connu trois saisons extraordinaires, alors c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des mauvais moments, et c'est ce que nous vivons en ce moment."

"Il n'y a rien d'autre que nous pouvions faire, pour moi Sébastien devait attaquer dans la spéciale et il devait essayer d'y aller à fond parce que nous avions besoin des points du dimanche et des points de la Power Stage. Avec ces points, nous aurions pu nous maintenir au championnat. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné et nous avons dû payer l’addition."