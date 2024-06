Ogier va finalement disputer le Rallye de Lettonie

Toyota a confirmé ce lundi matin ses équipages pour le Rallye de Lettonie (du 18 au 21 juillet). Sébastien Ogier sera finalement engagé, aux côtés d'Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Kalle Rovanperä, dans la quatrième GR Yaris Rally1.

Cette annonce repousse ainsi les débuts en WRC de Sami Pajari, initialement prévus sur l'épreuve lettonne, et qui va donc goûter aux Rally1 à l'occasion de la manche en Finlande (du 1er au 4 août)

"La décision de faire courir Pajari en Finlande a été prise en concertation avec le pilote, tout en tenant compte des meilleures conditions possibles pour ses débuts. Avant l'épreuve, il aura l'occasion de se tester dans les environs de la base de l'équipe, dans le centre de la Finlande, sur des routes similaires à celles du Rallye de Finlande, une épreuve que Pajari connaît bien", peut-on lire dans un communiqué de l'équipe.

"Le changement de programme permet également à l'équipe d'aborder le Rallye de Lettonie avec le plus grand nombre d'équipages réguliers disponibles, les pilotes à temps complet Elfyn Evans et Takamoto Katsuta étant rejoints par les Champions du monde Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier."

L'octuple Champion du monde se dit heureux d'ajouter la Lettonie à son programme même si cela n'était initialement pas prévu : "Il n'était pas prévu à l'origine que je sois en Lettonie, mais l'occasion s'est présentée après avoir analysé avec l'équipe la situation aux championnats constructeurs et pilotes", a déclaré le Français.

"L'équipe souhaitait que je participe à d'autres épreuves, ce que j'ai accepté avec plaisir. Je veux rendre la monnaie de sa pièce à l'équipe et la remercier de m'avoir donné l'opportunité de continuer à piloter avec elle comme je l'ai fait ces trois dernières années. J'apprécie la saison jusqu'à présent et les bonnes performances que nous avons réalisées."