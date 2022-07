Toyota débarque en Estonie avec une série d'améliorations techniques

Charger le lecteur audio

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Toyota a débuté la saison 2022 du WRC sur les chapeaux de roue, avec pas moins de quatre victoires sur les quatre premières manches disputées, à chaque fois par l'intermédiaire de Kalle Rovanperä.

En ce sens, la nouvelle voiture engagée par le constructeur japonais, la GR Yaris, qui se conforme à la nouvelle réglementation technique des Rally1 hybrides, fait office de voiture à battre cette année.

Tout bien pesé, Toyota n'a ainsi manqué qu'en une occasion le podium cette saison, en Sardaigne début juin, mais a su rebondir avec la manière dès la manche suivante sur le très sélectif Safari Rally, avec un quadruplé (le premier de la marque depuis près de trois décennies et le Safari Rally 1993). Une preuve s'il en fallait encore du très haut niveau de fiabilité des machines nippones sur les pistes rocailleuses et sablonneuses du Kenya.

Pour autant, Toyota n'envisage pas de se reposer sur ses lauriers, quand bien même il caracole en tête du championnat des constructeurs avec 62 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Hyundai. La structure japonaise va ainsi fournir un nouvel effort, avec l'introduction d'une volée d'améliorations en vue des prochains rallyes terre, ce dès ce week-end en Estonie.

Toyota a fait le plein de points au Safari Rally avec un quadruplé, et entend bien continuer à assoir sa domination lors des prochains rallyes terre

Résorber le déficit de puissance en ligne droite

Parmi ces avancées techniques, on peut notamment souligner une amélioration au niveau du moteur dans l'idée de s'aligner sur le niveau de performance attendu de la Hyundai i20 N sur les routes rapides estoniennes, comme l'explique le directeur technique de l'équipe, Tom Fowler : "La Hyundai est plus rapide que nous en ligne droite", concède ainsi ce dernier. "Cela signifie qu'ils disposent d'un meilleur moteur. Est-ce qu'il procure une nette puissance en plus ou bien est-il juste un peu meilleur ? Eh bien je dirais que tant qu'il y a une différence qui est mesurable, alors il faut la prendre en compte et travailler dessus."

"Au niveau moteur, comme vous pouvez l'imaginer, nous récoltons de nombreuses données sur ces voitures et nous avons vu que si vous désirez avoir une voiture compétitive en ligne droite, alors il vous faut une Hyundai. Mais dès qu'il y a quelques virages, vous vous ravisez sur une Toyota. Il ne s'agit pas simplement du moteur [de la Hyundai], nous savons également que Ott [Tänak] dispose d'un avantage car il évolue à domicile [en Estonie], au même titre que Thierry [Neuville] quand celui-ci évolue en Belgique. Ils vont être forts lors des prochains rallyes. Je pense que nous savons tous que ces derniers disposent de longues lignes droites et de moins de virages, au moins en ce qui concerne les trois prochains."

À noter que la GR Yaris va arborer également ce week-end une amélioration au niveau de son aileron arrière, alors que des images ont fuité sur internet. "L'aileron arrière joue un rôle dans l'équilibre de la voiture", explique Fowler. "Il s'agit d'un petit réajustement."

Le Rallye d'Estonie s'ouvrira demain soir avec une première Super Spéciale, ERM 1, à partir de 19h38 heure française.