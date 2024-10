Toyota : "Un grand soulagement" après le doublé au Chili

Après le Rallye de l'Acropole, marqué par un triplé de l'équipe Hyundai emmené par Thierry Neuville devant Dani Sordo et Ott Tanäk, Toyota avait logiquement accusé le coup. Alors que Sébastien Ogier, deuxième du classement derrière Neuville avant d'arriver en Grèce, rétrogradait à la troisième place derrière Tänak après être sorti de la route lors de la Power Stage, Toyota voyait son retard au classement constructeurs s'élever à 35 unités derrière Hyundai.

Au Chili, la firme nipponne a rectifié le tir avec la victoire de Kalle Rovanperä devant son équipier Elfyn Evans, Ott Tanäk complétant le podium. Lors du Super Sunday, Toyota a même réussi un triplé avec Sébastien Ogier, vainqueur de toutes les spéciales de la dernière journée, dont la Power Stage.

Et, si Ogier, victime d'une crevaison puis d'une casse de suspension, semble avoir fait une croix sur ses espoirs de titre, les écarts se sont réduits au championnat constructeurs, Hyundai et Toyota n'étant plus désormais séparés que par 17 points, alors que deux épreuves restent à disputer dans le calendrier 2024 (le Rallye d'Europe centrale, puis le Rallye du Japon fin novembre).

Kalle Rovanperä a su surmonter les conditions difficiles au Chili pour s'imposer. Photo de: Red Bull Content Pool

Pour Jari-Matti Latvala, le directeur de l'équipe Toyota en WRC, ce succès en Amérique du Sud constitue "un grand soulagement", et permet à sa formation de se remettre en selle pour le titre constructeurs.

"Après deux dimanches dévastateurs avant le Chili, la pression était grande, mais avec ce résultat, le fait d'avoir obtenu le maximum de points au Chili avec la victoire du rallye, les points du Super Sunday et de la Power Stage nous permet de revenir dans la lutte pour le titre constructeurs", a déclaré Latvala. "C'est un grand soulagement pour nous et pour les Japonais de savoir que nous avons encore une chance."

De son côté, Kalle Rovanperä a décroché au Chili son quatrième succès de la saison (sur sept rallyes disputés), lors d'une saison partielle pour le Finlandais avec Toyota. Mais la victoire n'a pas été facile à chercher pour le Finlandais, qui a dû composer avec des conditions difficiles, avec un mélange de pluie, de brouillard et de routes boueuses.

"Je me suis beaucoup battu vendredi, n'étant pas très à l'aise dans la voiture, ce qui a toujours été un grand défi. Nous avons réussi à passer sans commettre de grosses erreurs, puis nous avons essayé de remonter", a déclaré Rovanpera.

"Nous avons pu le faire surtout quand les conditions sont devenues difficiles et que nous avons pu creuser des écarts importants par rapport aux autres. Je suis vraiment heureux de la façon dont tout s'est déroulé et ce sont de très bons points pour l'équipe, ce qui est important pour le championnat des équipes. Il est certain que la lutte pour le titre des constructeurs est engagée maintenant que nous les avons rattrapés [Hyundai] et que tout est à nouveau ouvert."