Toyota jure fidélité au WRC pour l'aider à grandir

Toyota et le WRC, c'est une histoire qui va durer. Le constructeur japonais, revenu en 2017 dans la discipline après quasiment deux décennies d'absence, n'a pas l'intention de s'arrêter là. À l'heure où le rallye mondial se cherche un avenir capable d'attirer plus de marques avec l'évolution de sa réglementation hybride, le programme nippon n'est aucunement remis en question.

Accompagné par Hyundai et M-Sport Ford, Toyota observe évidemment avec une grande attention les discussions autour de l'électrique, de l'hydrogène et des carburants synthétiques. Néanmoins, l'orientation choisie ne devrait pas influencer le constructeur au point de mettre en doute sa présence, au contraire.

Le week-end dernier, en parallèle du Rallye de Finlande, Toyota a annoncé la construction d'un nouveau centre de développement dédié au WRC, tout près de ses installations de Jyväskylä. Un signe clair de l'engagement de la marque dans le championnat, que réaffirme son président Akio Toyoda.

"C'est très bien que vous interprétiez ça comme un engagement à long terme de Toyota", se réjouit-il. "Je pense que si l'on regarde le passé de Toyota, il y a eu une période où la décision de s'engager ou non en sport automobile était prise uniquement pour des raisons de marketing. Nous sommes une entreprise qui a une histoire en WRC et qui, à un moment donné, a pris la décision de se concentrer sur la Formule 1 en quittant le WRC. Et puis après 17 ans d'absence, lorsque je suis devenu président, j'ai dit que je voulais un retour en WRC, et nous sommes revenus."

"Il y a deux raisons pour lesquelles je voulais revenir en WRC. La première, c'est que je voulais qu'on puisse y participer afin d'utiliser cette expérience pour faire de meilleures voitures, et la seconde concernait le développement des ressources humaines. Si l'on perd une de ces deux raisons, on perd notre raison d'être, et c'est pourquoi je peux dire que cet engagement en WRC sera à long terme de la part de Toyota."

Akio Toyoda est aussi et surtout un grand passionné de rallye, et plaide à ce titre pour que le WRC se développe davantage et puisse compter, à terme, sur de nouvelles forces en présence aux côtés des acteurs déjà présents.

"Je pense que la concurrence est nécessaire en sport automobile ; plus il y a de participants, mieux c'est, et c'est pourquoi j'essaie d'utiliser toutes les opportunités que j'ai pour inviter les gens à nous rejoindre, afin d'avoir une belle compétition", souligne-t-il. "Quand on regarde le WRC, il y a Toyota, Hyundai et M-Sport. J'en veux plus."

Propos recueillis par Tom Howard