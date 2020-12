Toyota nomme Latvala directeur et engagera 4 Yaris par rallye en 2021

Sacrée cette année chez les pilotes, après un duel final entre les Yaris de Sébastien Ogier, qui a accroché sa septième couronne mondiale, et d'Elfyn Evans, l'équipe Toyota Gazoo Racing abordera 2021 avec un nouveau directeur. Exit Tommi Mäkinen, qui occupera à partir de janvier le poste de conseiller compétition de la firme, et bienvenue à Jari-Matti Latvala.

C'est le président de Toyota en personne, Akio Toyoda, qui a choisi le Finlandais pour "apporter la perspective d'un pilote" à une équipe de direction par ailleurs composée de Yuichiro Haruna (responsable du projet), Kaj Lindström (directeur sportif) et Tom Fowler (directeur technique).

Latvala est bien connu du monde des Rallyes puisqu'il a couru en WRC entre 2002 et 2020, remportant au passage 18 épreuves et terminant vice-Champion du monde à trois reprises, en 2011 (avec Ford), 2014 et 2015 (avec Volkswagen). Il avait rejoint Toyota à partir de 2017 et joué un rôle important dans le développement de la Yaris avec son premier engagement au Rallye Monte-Carlo la même année. Il a été l'auteur du premier succès de la marque depuis son retour, au Rallye de Suède, et a aidé au titre constructeurs remporté en 2018.

En 2020, il ne s'est engagé que sur un seul rallye, à titre privé, et a surtout été un ambassadeur pour Toyota Gazoo. La structure voyait l'arrivée d'un line-up renouvelé chez les pilotes titulaires avec le recrutement d'Ogier en provenance de Citroën, d'Evans de M-Sport et du prometteur Kalle Rovanperä. Ce trio sera toujours présent l'année prochaine. Membre du Toyota Gazoo Racing Challenge Program, Takamoto Katsuta a également participé à quelques épreuves en 2020 et bénéficiera d'un programme complet en 2021, Toyota faisant ainsi le choix d'engager quatre Yaris officielles sur chaque manche du calendrier.

"Je suis vraiment honoré d'occuper ce poste au sein de l'équipe, et de la confiance qu'Akio Toyoda m'a témoignée", a déclaré Latvala. "Je suis très heureux de poursuivre le travail qu'il a commencé avec Tommi, ayant fait partie de cette équipe depuis le début en tant que pilote. Maintenant, en tant que directeur de l'équipe, je dois voir la situation dans son ensemble : je dois motiver tout le monde dans l'équipe à travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. C'est un nouveau défi et je suis prêt à le relever."

"Tommi a fait un travail fantastique avec l'équipe, en partant de zéro et en lui apportant le succès qui est le sien. Bien sûr, il y a toujours place à l'amélioration et je veux utiliser ce que j'ai appris au fil des ans comme moteur et travailler avec les responsables de l'équipe pour que celle-ci soit la plus performante possible. La saison 2021 approche à grands pas, mais tout est déjà en place au sein du team, avec une voiture éprouvée et des pilotes toujours aussi forts, et tout le monde sait ce qu'il y a à faire pour se préparer au Rallye Monte-Carlo en janvier."

