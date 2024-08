La troisième voiture au cœur des réflexions de Hyundai pour 2025

Quand il s'agit de préparer la saison 2025 côté pilotes, c'est la troisième voiture qui nourrit le plus de réflexions chez Hyundai. Malgré plusieurs incertitudes à ce stade, c'est bien celle-ci qui, à en croire Cyril Abiteboul, constitue "le principal point d'interrogation" dans la stratégie à adopter.

Cette année, Hyundai engage une troisième voiture partagée entre Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen et Dani Sordo pour épauler sur les rallyes les deux titulaires et candidats au titre que sont Thierry Neuville, leader du championnat, et Ott Tänak. Pour le moment, aucun des deux hommes n'a été confirmé par la marque sud-coréenne, le Belge étant en fin de contrat tandis qu'une option pour une année supplémentaire existe dans le bail de l'Estonien.

"C'est un processus en cours", assure à Motorsport.com Cyril Abiteboul, patron du programme sportif de Hyundai. "Nous discutons de l'année prochaine [avec Thierry], il connaît l'équipe, nous le connaissons, c'est un duo qui gagne, donc pourquoi le changerions-nous ?". Interrogé sur le dossier Tänak, il précise : "Il y a une option, et nous en discuterons. Je pense que nous apprécions de travailler ensemble, donc ce serait assez naturel d'exercer cette option."

Si rien n'est figé, la volonté de Hyundai semble donc bel et bien de maintenir son duo vedette, là où les possibilités apparaissent plus nombreuses et indéfinies pour ce qui est de la troisième auto, avec laquelle on semble pour le moment ne rien s'interdire.

"Le principal point d'interrogation pour nous serait la stratégie avec la troisième voiture", acquiesce Cyril Abiteboul. "Car pour la troisième voiture, je suis à un stade où je veux explorer les scénarios. Je veux être ouvert d'esprit quand à ce qu'il faut faire, et réfléchir à ce que nous avons fait cette année, évaluer si nous avons bien fait et si c'est la bonne chose à faire que de continuer ainsi l'an prochain."

Fourmaux pisté par Hyundai ?

Adrien Fourmaux peut-il intéresser Hyundai ? Photo de: Red Bull Content Pool

Parmi les nombreuses possibilités, l'une serait de se tourner vers un recrutement externe. On sait que l'hiver dernier, Adrien Fourmaux avait vu son nom circuler chez Hyundai, et sa solide saison sous les couleurs de M-Sport pourrait de nouveau en faire un candidat.

"Je pense que c'est le moment [de l'année] où nous commençons à discuter", admet le Français, interrogé sur son avenir. "Avant tout, j'espère être dans une Rally1 l'an prochain. Un pilote doit parler avec tout le monde, et si tu veux être un pilote Rally1, il y a trois équipes, donc il faut parler avec ces trois-là."

Un autre profil très surveillé pourrait être celui d'Oliver Solberg, qui a déjà roulé pour Hyundai en 2022 avant de redescendre en WRC2 pour relancer sa carrière.

"Franchement, je ne sais rien pour l'année prochaine, j'ai beaucoup de rêves et d'objectifs, mais je n'ai rien pour le moment", indique le Suédois. "Naturellement, je n'ai que 22 ans et le rêve de revenir en Rally1 est une évidence, mais je n'y pense pas trop. Je ferai de mon mieux et je ne peux me concentrer que là-dessus."

Propos recueillis par Tom Howard