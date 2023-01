Vettel : Les pilotes de rallye n'ont pas l'attention qu'ils méritent

Charger le lecteur audio

Récemment retraité de la Formule 1, Sebastian Vettel participait ce week-end à la Race of Champions. S'il n'a pas réussi à remporter l'épreuve une seconde fois, l'Allemand a aimé retrouver l'ambiance d'une compétition à laquelle il participe régulièrement, y côtoyant notamment des pilotes de rallye (Sébastien Loeb, Thierry Neuville, Petter et Oliver Solberg), une discipline qu'il apprécie particulièrement.

Évoquant ce sujet, il n'a pas tari d'éloges pour ces compétiteurs : "J'ai une grande admiration pour les pilotes de rallye. Je pense que leur talent est incroyable. [La ROC] est un tout petit aperçu de ce qu'on peut ressentir en faisant un rallye, mais j'ai l'impression d'arriver avec un tournevis et un marteau, comme seuls outils alors qu'ils arrivent au virage 1 avec toute la boîte à outils, équipés pour tout ce qui pourrait arriver, ils ont le bon outil d'ajustement."

"Je pense que c'est un sport formidable. Il y a l'élément de compétition et l'habileté, mais c'est très différent à bien des égards. [Le rallye] est une formidable discipline, un formidable talent. Je pense que les pilotes sont excellents. Ils ne reçoivent pas toute l'attention qu'ils méritent."

Sebastian Vettel lors de la Race of Champions 2023.

"Comme je l'ai dit plus tôt, la F1 est très populaire, le rallye est populaire, mais peut-être plus dans les pays nordiques, mais il mérite d'être très populaire dans le monde entier parce que les aptitudes sont incroyables. La discipline est également très différente en tant que sport. Ce serait beaucoup de travail, mais peut-être quelque chose [à essayer] après un certain temps, si [ne plus faire de compétition] commence à me démanger... ce serait un grand défi."

À la question de savoir s'il suit le WRC, il a répondu : "Oui, je l'ai toujours un peu fait. Pas chaque spéciale, mais les rallyes et les étapes globalement, et beaucoup de jeunes sont arrivés. Et je me souviens de l'époque où Petter [Solberg, présent à la ROC] courait et gagnait."

"Ce n'est pas comme si j'avais grandi avec le rallye, mais d'une certaine manière, ça m'a toujours marqué et j'ai toujours admiré le fait que ça va si vite sans vibreurs ni limites de piste et que tout ce qui se trouve autour n'a pas d'importance. Donc qu'importe le terrain, qu'importe les conditions. Ouais, une immense fascination."

Avec Tom Howard