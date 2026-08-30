Un violent crash de Katsuta annule l'avant-dernière spéciale au Paraguay

Takamoto Katsuta et son copilote Aaron Johnston ont été transportés à l'hôpital pour des examens de précaution à la suite d'un violent accident qui a contraint les organisateurs à annuler l'avant-dernière spéciale du Rallye du Paraguay.

La GR Yaris de Katsuta s'est retrouvée sur deux roues alors qu'elle venait de négociait un enchaînement rapide de virages à gauche et à droite, avant de partir en tonneau. La voiture a ensuite percuté un poteau télégraphique avant de s'immobiliser sur le flanc.

Katsuta et Johnston ont pu sortir seuls du véhicule après l'accident, qui a immédiatement entraîné le déploiement de drapeaux rouges par la direction du rallye avant que la décision ne soit prise d'annuler la spéciale.

Bien que Toyota ait confirmé que le pilote et le copilote allaient bien, ils ont été transférés à l'hôpital pour des examens de précaution.

"À la suite d'un accident subi par la voiture n°18 lors de l'ES21, le directeur de course a brandi un drapeau rouge sur cette spéciale", indique un communiqué de la FIA. "Les deux membres de l'équipage sont actuellement transportés en ambulance vers un hôpital local pour y subir des examens médicaux par mesure de précaution."

"L'ES21 ne reprendra pas, et les concurrents restants ont reçu pour consigne de parcourir la spéciale comme s'il s'agissait d'un tronçon routier."

Juha Kankkunen, directeur adjoint Toyota, a ajouté : "Ils vont tous les deux bien. Mais bien sûr, la voiture est complètement détruite. C'était assez étrange à voir : dans un gauche-droite très rapide, l'arrière a décroché et l'avant a heurté un petit mur, ce qui l'a fait se retrouver sur deux roues. Il n'y avait pas la place pour faire autre chose."

Sami Pajari (Toyota) est toujours en passe de remporter sa troisième victoire consécutive en WRC, après avoir creusé un écart de 26,1 secondes sur Hayden Paddon (Hyundai) à l'approche de la dernière spéciale.

Adrien Fourmaux (Hyundai) a dépassé le leader du championnat, Elfyn Evans, plus tôt dans la journée, pour occuper la troisième place, à 49,4 secondes de la tête.

Jon Armstrong (M-Sport-Ford) a abandonné alors qu'il occupait la septième place après avoir endommagé la suspension arrière gauche en heurtant un talus lors de la 20e spéciale.