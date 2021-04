Premières images de WRC 10, qui proposera un mode historique

Le Championnat du monde des Rallyes organise sa cinquantième saison cette année et pour marquer l'occasion, le jeu vidéo WRC 10 va intégrer un mode nostalgie qui proposera des épreuves phare et des voitures ayant marqué l'Histoire de la catégorie, suivant une mode existant depuis quelques années dans les jeux officiels de différentes compétitions.

Le Rallye de l'Acropole, récemment intégré au calendrier 2021, et le Sanremo seront ainsi proposé dans WRC 10, avec quatre autres épreuves historiques. Côté voitures, l'édition 2021 du jeu permettra de prendre le volant de l'Alpine Renault A110, des Audi et Lancia du Groupe B ou encore des Toyota, Subaru et Mitsubishi ayant marqué les années 1990.

Le jeu n'oubliera pas les nouveautés de la saison 2021, comme le Rallye d'Ypres et celui de Croatie. Les joueurs pourront disputer les 120 spéciales disponibles avec les voitures alignées par Hyundai, Toyota et Ford cette année. Le jeu proposera d'incarner 52 équipages officiels issus des catégories WRC, WRC2, WRC3 et Junior WRC, qu'il s'agisse des stars comme Sébastien Ogier, Ott Tänak ou Thierry Neuville, ou les plus jeunes comme Kalle Rovanperä, Oliver Solberg et Adrien Fourmaux.

Côté gameplay, l'éditeur NACON et le développeur français KT Racing promettent de continuer à améliorer le comportement physique des voitures, ainsi que des changements pour mieux faire ressentir les effets de l'aérodynamique, du turbo ou du freinage, le tout avec un design sonore plus réaliste. Pour la première fois, les joueurs pourront créer leur propre équipe et définir la livrée de leur voiture dans le mode Carrière.

WRC 10 sera commercialisé le 2 septembre, dans un premier temps sur PC et sur les consoles d'ancienne et nouvelle génération (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S). Le jeu sera ensuite proposé sur Nintendo Switch, à une date encore inconnue. NACON sera encore en charge du jeu WRC 11, avant que Codemasters, également développeur du jeu officiel de la F1, prenne la main à partir de la saison 2023.