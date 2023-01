Ce que le WRC peut apprendre de la F1, selon Abiteboul

Charger le lecteur audio

Nouveau directeur de l'écurie Hyundai, Cyril Abiteboul se rend ce week-end à son premier rallye en Championnat du monde dans ses nouvelles fonctions, à savoir le Monte-Carlo. Le Français débarque dans la discipline après avoir passé la majeure partie de sa carrière en Formule 1, à la tête des écuries Caterham (de 2012 à 2014) et Renault (de 2016 à 2020).

Et s'il est nouveau en WRC, Abiteboul a déjà pris note de certains domaines où le WRC peut selon lui tirer des leçons de la nouvelle popularité de la F1. L'intéressé insiste sur le fait que le championnat n'est "pas cassé" mais pourrait mieux narrer ses histoires afin de communiquer avec un nouveau public, comme a réussi à le faire la série Netflix Drive to Survive pour la F1.

Le WRC n'est actuellement que peu présent en clair à la télévision mais propose un service d'abonnement baptisé WRC+. Ce dernier diffuse en direct toutes les spéciales de chaque rallye et va même couvrir le Championnat d'Europe des Rallyes ainsi que le World Rallycross à partir de cette année.

"Cet endroit [le WRC, ndlr] n'est pas cassé, alors il n'est pas nécessaire de le réparer en imposant des solutions", déclare Abiteboul. "Je pense qu'il faut avoir la bonne solution au problème s'il y en a. La Formule 1 s'est sortie à sa propre manière de la situation délicate dans laquelle elle se trouvait il y a dix ans, ou cinq ans."

"Il y a un domaine [à prioriser], et c'est le marketing. La F1 a été tout bonnement incroyable dans ce domaine. Si l'on regarde le produit en lui-même, il est légèrement meilleur, mais le marketing a clairement changé bien plus vite. Je pense qu'il faut un peu mieux expliquer ce que nous faisons en [WRC]. Le marketing, ce n'est pas que la course, c'est simplement expliquer. Je suis sûr que vous avez vu la série Netflix, et ce qu'ils font, c'est simplement expliquer. Ils ont donné une nouvelle perspective avec un angle original pour une opportunité différente de comprendre ce sport."

Esapekka Lappi et Janne Ferm (Hyundai) devant Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai)

"Je pense que c'est pareil ici. Je pense qu'il y a plein d'histoires en rallye qui ne sont jamais racontées, et sans chambouler la réglementation des rallyes, cela fait dix heures que je suis là et je vois déjà combien d'histoires nous pourrions raconter sur le rallye."

"Je ne dis pas que les journalistes font du mauvais travail. J'étais un téléspectateur occasionnel de rallye et les histoires n'arrivaient pas jusqu'à moi, alors il faut trouver un moyen de les raconter aux personnes qui ne sont pas dans cette communauté. Je suis certain que les gens de la communauté connaissent ces histoires, mais on parle des personnes qui n'y sont pas."

Les pilotes Hyundai, Thierry Neuville et Esapekka Lappi, estiment pour leur part que l'expérience d'Abiteboul en Formule 1 pourrait être extrêmement bénéfique au WRC. "Je pense que nous attendons tous beaucoup de lui au sein de l'équipe, assurément", déclare Neuville. "Avec son expertise et son expérience de la Formule 1 mais aussi du sport auto en général, son objectif principal est de restructurer notre écurie afin d'en tirer le meilleur."

"Ayant eu quelques discussions avec lui au début de l'année, je pense qu'il va contribuer à ce sport également. Il est quelqu'un qui a travaillé en F1, et je pense que nous sommes très petits par rapport à la F1. Nous avons bien plus de potentiel et il voudra probablement rendre au rallye sa grandeur [make rally great again en langue originale, ndlr]."

Nouvelle recrue de Hyundai, Lappi ajoute quant à savoir si Abiteboul sera bénéfique au WRC : "Je pense que oui. Je crois que notre équipe avait besoin d'un nouveau patron pour prendre les responsabilités et les décisions. Je suis sûr qu'il en est capable. Nous connaissons tous mieux ce que nous avons vu de lui sur Netflix que la personne qu'il est en réalité. J'imagine que je vais le découvrir cette année."

"Je crois que [Hyundai] veut montrer son sérieux [en recrutant Abiteboul]. Il y a eu beaucoup de discussions l'an dernier quant aux raisons pour lesquelles Hyundai ne recrutait pas un nouveau patron, peut-être qu'ils voulaient trouver quelqu'un qui soit suffisamment bon."

