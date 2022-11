Le WRC devrait bientôt annoncer une épreuve test aux États-Unis

Charger le lecteur audio

Le Championnat du monde des Rallyes pourrait se rapprocher d'une implantation potentielle aux États-Unis, avec le travail effectué en ce moment-même autour d'un projet visant à accueillir un événement test qui devrait très prochainement faire l'objet d'une confirmation.

Le WRC a depuis longtemps l'ambition de s'implanter au pays de l'Oncle Sam, le marché américain étant considéré comme un terrain de bataille clé pour les acteurs du championnat et une région où la discipline bénéficie d'un soutien croissant. Le championnat ne s'y est plus rendu depuis 1988, année où s'est tenu le Rallye Olympus dans l'État de Washington, alors remporté par Miki Biasion sur sa Lancia (en illustration de l'article).

Le directeur des épreuves du championnat, Simon Larkin, espère en tout cas qu'un événement test pourra avoir lieu dans le pays en avril de l'année prochaine. Les détails et le lieu de l'événement proposé ne sont pas encore connus.

"Nous pensons que dans les deux prochaines semaines, probablement avant Noël, nous confirmerons un événement test en avril de l'année prochaine", a indiqué Larkin pour Motorsport.com. "Nous ne voulons pas aller là-bas [aux États-Unis] pour le plaisir d'y aller, nous voulons y aller pour qu'il y ait une épreuve intéressante qui se développe."

"Personne ne veut griller les étapes aux États-Unis, alors nous devons nous assurer que tout se passe correctement. Nous sommes sous pression, aussi bien en interne et en externe, pour avoir un événement aux États-Unis ; c'est une bonne chose, cela nous pousse, mais nous voulons le faire correctement."

Au total, dans l'histoire, six rallyes comptant pour le Championnat du monde se sont tenus aux États-Unis, avec deux éditions du Rallye Press on Regardless (à Détroit) en 1973 et 1974 et quatre éditions du Rallye Olumpus de 1985 à 1988. Le continent nord-américain a également été le théâtre de quatre manches au Canada, avec le Rallye de Rideau Lakes en 1974 puis le Critérium du Québec (ou Rallye du Canada) entre 1977 et 1979.