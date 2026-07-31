Le WRC change de promoteur : Éric Boullier nommé directeur général

La FIA a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord historique portant sur les droits commerciaux du championnat du monde des rallyes (WRC) et du championnat d'Europe des rallyes (ERC).

Le groupe automobile français Cosmobilis et le fonds d'investissement Park Square Capital deviennent les nouveaux propriétaires de WRC Promoter GmbH, le promoteur des deux championnats.

La fédération décrit cette opération comme "la plus importante de l'histoire de ces championnats", estimant qu'elle permettra d'ouvrir une nouvelle ère pour le rallye mondial.

Dirigé par Éric Boullier, ancien directeur des écuries Lotus et McLaren en Formule 1, Cosmobilis prendra également les commandes opérationnelles du promoteur, Boullier devenant le nouveau directeur général de WRC Promoter.

Selon la FIA, cet accord "apportera des investissements significatifs au sport", afin de renforcer et développer durablement les championnats du monde de rallye.

Un changement attendu depuis plusieurs mois

La vente de WRC Promoter était attendue depuis longtemps. Dès 2024, plusieurs informations faisaient état de la volonté des propriétaires précédents - le groupe Red Bull et la société d'investissement allemande KW25 - de céder leurs parts. WRC Promoter détenait les droits commerciaux du championnat depuis 2013.

La FIA avait lancé un appel d'offres en août dernier, suscitant l'intérêt de plusieurs candidats venus d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient. Si un accord était initialement espéré avant la fin de l'année 2025, plusieurs mois de négociations supplémentaires ont finalement été nécessaires avant d'aboutir à un contrat de long terme, dont la durée n'a toutefois pas été précisée.

Cette étape est considérée comme essentielle pour accompagner le lancement de la nouvelle génération du WRC, qui entrera en vigueur dès 2027 avec un règlement technique profondément remanié. La finalisation du calendrier 2027 ainsi que des nouveaux règlements sportifs devrait désormais pouvoir s'accélérer.

Photo de: Eric Gilbert

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, n'a pas caché son enthousiasme face à cet accord : "C'est véritablement l'accord du siècle pour le rallye. Je suis fier d'annoncer cette étape décisive, accompagnée d'un niveau d'investissement jamais vu auparavant", déclarait-il.

Selon lui, cette opération profitera aussi bien aux fans qu'aux concurrents et aux fédérations nationales, tout en démontrant la confiance des investisseurs dans l'avenir de la discipline : "L'avenir de nos championnats est au cœur de chacune de nos décisions. Nous avons veillé à choisir non seulement le bon partenaire pour aujourd'hui, mais aussi un partenaire qui partage notre vision à long terme."

Très attaché au rallye, ayant notamment remporté 14 titres en championnat du Moyen-Orient des Rallye, Ben Sulayem a également rappelé que cette discipline avait façonné sa propre carrière : "Le rallye fait partie intégrante de mon histoire personnelle. Il a forgé la personne que je suis aujourd'hui et je suis profondément engagé pour son avenir. Nous entamons une nouvelle ère avec un partenaire capable de contribuer au développement de ces championnats."

Une ambition mondiale

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Photo de: Red Bull Content Pool

Cosmobilis et Park Square Capital affichent de fortes ambitions pour le WRC et l'ERC. Leur objectif est de renforcer l'attractivité du championnat en plaçant davantage les supporters au cœur du spectacle, tout en rendant le rallye plus accessible, plus moderne et plus engageant afin d'élargir son audience à l'échelle mondiale. Les nouveaux propriétaires indiquent avoir déjà constitué une équipe d'experts chargée de mettre en œuvre cette stratégie.

La FIA a également annoncé la création d'un FIA Growth Fund, un nouveau fonds destiné à soutenir le développement du rallye à travers le monde. Celui-ci financera aussi bien des projets liés aux championnats internationaux que des initiatives destinées à la pratique amateur et aux compétitions de base.

Le PDG de Cosmobilis, Jean-Louis Mosca, estime que cette acquisition constitue "une étape majeure" dans le développement du groupe : "Nous ne faisons pas simplement l'acquisition des droits commerciaux d'un championnat du monde. Nous construisons une plateforme internationale réunissant constructeurs, partenaires, médias, technologies et supporters. Notre objectif est clair : faire du WRC une référence mondiale du sport automobile tout en créant un moteur de croissance durable pour l'ensemble de l'écosystème Cosmobilis."

Nommé directeur général de WRC Promoter, Éric Boullier a, lui aussi, affiché ses ambitions : "J'aborde ce défi avec enthousiasme, détermination, mais aussi avec humilité et un grand sens des responsabilités. Avec la FIA et nos partenaires, nous voulons faire de chaque manche un événement spectaculaire capable de séduire les fans du monde entier.

"Notre objectif est de faire du WRC et de l'ERC de véritables marques mondiales, tout en accompagnant leur développement dans un contexte marqué par les défis technologiques et environnementaux."