Le WRC envisage d'avoir sa propre chaîne TV en 2023

L'annonce a été faite lors du dîner de gala pour les 50 ans de la création du championnat WRC, organisé à la veille du Rallye du Portugal, et où de nombreux anciens et actuels Champions de la discipline étaient présents.

Le promoteur du Championnat du monde des Rallyes, Jona Siebel, a ainsi révélé le projet alors qu'il évoquait les enjeux futurs du WRC. Pour le moment, peu de détails ont filtré quant au modus operandi de la future chaîne, mais de plus amples informations devraient être communiquées lors des prochaines semaines.

Ce nouveau projet survient alors que le championnat s'attache actuellement à capitaliser sur les nouveaux marchés. "En 2023, nous lancerons une chaîne de diffusion en continu sur le rallye, couvrant tous les championnats", a ainsi expliqué Siebel. "Nous voulons atteindre de nouveaux marchés, nous voulons y percer et nous installer dans de nouveaux pays. À cet effet voici notre projet de développement d'une chaîne TV, au sujet duquel nous sommes vraiment très confiants. Notre agenda est ambitieux, alors allons-y !"

Capitaliser sur le succès de WRC + All Live

La décision de lancer une nouvelle chaîne, assurant ainsi un accès accru à la compétition rallyes aux fans, fait suite au succès de la plateforme WRC + All Live, elle-même portée sur les fonts baptismaux en 2018. L'abonnement à ce service permet d'avoir accès à une couverture exhaustive à la fois du WRC et de l'ERC (European Rally Championship), les droits de ce dernier ayant été acquis récemment par le promoteur du WRC.

Les prises de vue aérienne jouent un rôle capital dans la bonne couverture du WRC.

WRC + All Live fournit ainsi une couverture de toutes les spéciales du WRC et de l'ERC grâce au recours à de nombreuses caméras embarquées mais aussi extérieures, ainsi qu'à de multiples interviews réalisées avec des acteurs clés des différentes catégories.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui souhaite voir s'élargir l'audience du WRC, a assuré de son soutien le projet : "Nous devons atteindre plus de gens et être plus attirants auprès de chaque personne qui peut assimiler une voiture de rallyes à une voiture de série", a indiqué le responsable émirati. "Il ne faut pas oublier que ce sport est certes lié à la vitesse, mais également au divertissement."

Rappelons qu'en ce qui concerne la France, Canal + a conservé les droits de diffusion l'an dernier, ce jusqu'en 2030.