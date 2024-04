Neuville se détache légèrement, Evans et Ogier restent dans la lutte

Après une première journée qui a vu Thierry Neuville et Elfyn Evans rester à égalité parfaite, avec Sébastien Ogier à 6"6, la pluie était redoutée ce samedi matin, mais les pilotes n'ont été confrontés qu'à quelques gouttes. La lutte pour la tête de l'épreuve est néanmoins restée très intense.

Neuville a pu se détacher, mais toujours à coup de dixièmes gagnés face à Evans : huit dans la première spéciale, aucun dans la deuxième, neuf dans la troisième... C'est surtout dans la dernière spéciale de la boucle que le Belge a fait la différence, en collant trois secondes à son rival. Son avance a ainsi grimpé à 4"7 mais tout reste ouvert, surtout si la pluie s'invite dans l'après-midi.

Ogier a remporté une spéciale mais a encore perdu du temps sur Neuville et Evans, et a causé de petits dégâts sur sa Toyota après un saut dans la troisième spéciale de la matinée. Il a aussi perdu un peu de temps dans le chrono suivant en devant monter un pneu pluie sur sa voiture, craignant une crevaison sur un pneu qui commençait à se dégrader. Le Français reste cependant dans la course à la victoire avec 11"3 de retard sur Neuville.

Les positions sont restées inchangées derrière. Ott Tänak a même conforté sa quatrième place face à Adrien Fourmaux, même si ce dernier a remporté une spéciale. Takamoto Katsuta reste sixième devant Andreas Mikkelsen et Grégoire Munster.

Les pilotes emprunteront les mêmes spéciales dans l'après-midi et comme le veut le nouveau barème, de premiers points seront inscrits en fin de journée, mais ne seront définitivement validés que pour ceux qui verront l'arrivée dimanche.

Scratchs du samedi matin

ES9 Smerovišće - Grdanjci 1 15,72 km A. Fourmaux ES10 Stojdraga - Gornja Vas 1 20,77 km S.Ogier ES11 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8,78 km T. Neuville ES12 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 9,11 km T. Neuville

Rallye de Croatie - Classement après l'ES12