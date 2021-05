Un nouveau format pour le 70e anniversaire du Rallye de Finlande

Dans le cadre du 70e anniversaire du Rallye de Finlande qui se tiendra en octobre, les organisateurs ont annoncé un changement de format. L'introduction d'une spéciale nocturne est l'un des éléments clés de ces modifications. Longue de 19,75 km, le second passage dans la dernière spéciale du vendredi appelée "Oittila" démarrera juste après 19h, heure locale.

Le temps d'ensoleillement réduit est bien entendu une conséquence du report de ce rallye sur terre plus tard dans l'année. Cette décision avait été prise à la mi-avril afin de maximiser les chances de permettre aux fans d'être présents en profitant de l'élan du programme de vaccination de masse contre le COVID-19 en Europe.

Un autre changement voit le traditionnel Shakedown être déplacé du jeudi au vendredi matin ; les spéciales "Harju", "Laukaa" et "Ruuhimäki" étant les seules à retrouver l'itinéraire du rallye dans leur forme originale. L'épreuve basée à Jyväskylä comprendra un total de 19 spéciales pour une distance compétitive complète de près de 290 km.

La journée de samedi sera la plus longue des trois, les équipages du WRC ayant à parcourir 152,80 km chronométrés, alors que ce seront 89,93 km et 46 km qui devront être réalisés vendredi et dimanche respectivement.

Le directeur de course Kai Tarkiainen a déclaré que ces modifications avaient été mises en place pour "recréer l'esprit" du premier Rallye de Finlande, qui s'était tenu à l'automne 1951 sous le nom de "Jyväskylän Suurajot" (littéralement "Grand Prix de Jyväskylä") : "Nous sommes très heureux d'annoncer le parcours pour le 70e anniversaire du Rallye de Finlande."

"Il a été conçu pour s'adapter complètement à la nouvelle date automnale et l'équipe qui l'a mis en place a travaillé très dur pour répondre à tous les besoins définis par les parties prenantes et aux attentes des fans. Bien que nous courions sur trois jours au lieu de quatre, nous avons veillé à ce qu'il y ait autant de spéciales et de kilomètres de compétition que possible. Comme nous le faisons chaque année, nous avons apporté plusieurs changements à l'itinéraire pour que les choses restent fraîches et amusantes."

"L'itinéraire a été établi conformément aux restrictions nationales et régionales introduites en réponse à la pandémie de COVID-19 et peut être modifié à brève échéance, si des changements s'avèrent nécessaires. Nous ne pouvons pas organiser l'événement sans les fans, c'est pourquoi nous comptons tous sur la poursuite du programme de vaccination."

partages