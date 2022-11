Le WRC repousse le projet de rallye au Moyen-Orient à 2024

Charger le lecteur audio

Le WRC avait indiqué plus tôt cette année son désir d'ajouter une épreuve dans le désert du Moyen-Orient, qui avait été décrite par le directeur des épreuves du championnat, Simon Larkin, comme une "pièce manquante" du calendrier de la discipline. Il était prévu qu'une manche, qui devait se dérouler en Arabie saoudite, soit incluse dans le calendrier de l'année prochaine, mais elle ne figurait pas dans l'annonce faite ce vendredi du calendrier de 13 manches pour 2023.

Cependant, le WRC a publié un communiqué réitérant son souhait de retourner au Moyen-Orient l'année prochaine et selon les informations de Motorsport.com, une épreuve est susceptible de s'y dérouler en 2024. La région a figuré pour la dernière fois au calendrier du WRC en 2011, avec le Rallye de Jordanie.

"Ce n'est pas un secret que nous cherchons activement à aller au Moyen-Orient pour le défi tout à fait unique que ce type de rallye apportera au championnat", peut-on lire dans le communiqué du WRC. "Afin de préparer correctement un futur événement et d'avoir suffisamment de temps pour réaliser ce projet avec toutes les parties prenantes, nous travaillons très dur pour avoir une manche du WRC au Moyen-Orient en 2024."

La publication du calendrier 2023 a confirmé l'ajout d'un tout nouveau Rallye d'Europe centrale sur asphalte, qui remplacera dans les faits une pierre angulaire du championnat depuis 1991, le Rallye d'Espagne. Cette nouvelle étape européenne du WRC sera basée dans la ville de Passau, dans le sud-est de l'Allemagne, mais le parcours comprendra des passages en Autriche et en République tchèque.

S'exprimant à la suite de la publication du calendrier, Larkin pense que ce nouveau rallye s'avérera un ajout bénéfique au calendrier pour les fans. "Nous avons évidemment beaucoup d'expérience avec l'Allemagne au fil des ans", a déclaré Larkin à Motorsport.com.

Le Rallye d'Espagne ne sera pas au calendrier 2023

"Nous avons, grâce à nos épreuves d'ERC, une bonne connaissance de la République tchèque. Mais nous ne devons pas sous-estimer le fait que nous sommes une société germano-autrichienne, donc avoir une épreuve qui concerne nos deux pays d'origine est fantastique pour nous. Cela nous permet également de rassembler un grand nombre de fans de trois pays différents dans un seul événement. Il n'y a pas beaucoup de manifestations qui permettent cela, et encore moins en sport automobile."

Larkin a également confirmé que le WRC ne fermera pas la porte à un retour de l'Espagne dans le calendrier à l'avenir, ajoutant : "Malheureusement, la demande est forte. L'Espagne n'était plus sous contrat et il y avait une opportunité d'aller vers un rallye à trois pays et de maintenir une partie sur asphalte dans le championnat. Nous avons pris en compte tous les facteurs en jeu et parfois des décisions difficiles doivent être prises, et dans ce cas, c'était une décision difficile."

Les organisateurs du Rallye d'Espagne ont publié ce vendredi un bref communiqué confirmant leur souhait de réintégrer le calendrier en 2024. "Le RACC continue de travailler avec le promoteur afin que le Rallye de Catalogne-Costa Daurada soit à nouveau éligible au WRC en 2024. Avec la même rigueur que toujours, en 2023, le Rally RACC sera éligible à d'autres championnats."