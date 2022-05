Le WRC va réunir ses champions pour fêter sa 50e saison

Charger le lecteur audio

Le WRC va célébrer sa 50e saison à l'occasion du Rallye du Portugal, où auront lieu des festivités alors que sur les routes lusitaniennes, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier feront partie des protagonistes. Le championnat a confirmé la présence de plusieurs anciennes gloires du rallye autour de cette épreuve qui aura lieu la semaine prochaine, du 19 au 22 mai. À commencer par les Champions du monde Walter Röhrl (1980,1982), Ari Vatanen (1981), Miki Biasion (1988, 1989), Carlos Sainz (1990, 1992), Marcus Gronhölm (2000, 2002) et Petter Solberg (2003). Auxquels se joindra évidemment Ott Tänak, sacré en 2019 et toujours en activité.

Les copilotes de renom seront également de la partie, à commencer par l'actuel vice-président de la FIA, Robert Reid, qui avait accompagné Richard Burns vers le sacre en 2001, mais aussi Luis Moya, ex-compère de Carlos Sainz, et Derek Ringer, qui copilotait Colin McRae lorsqu'il a décroché le titre en 1995. Seront également au rendez-vous Christian Geistdorfer, Tiziano Siviero, Timo Rautiainen, et David Richards. Seule femme victorieuse dans l'Histoire du WRC, Michèle Mouton est également invitée, tout comme Louise Aitken-Walker et Isolde Holderied.

Toutes ces personnalités ne seront pas seules puisque des voitures historiques seront exposées dans la ville de départ de Coimbra et seront accessibles au public. L'occasion de revoir en action l'Alpine A110 victorieuse au Rallye Monte-Carlo ou encore les Audi et Lancia de l'époque Groupe B et la Toyota Corolla de la fin des années 1990. Car des démonstrations auront lieu le jeudi autour de la super spéciale de Lousada, et le samedi soir dans les rues de Porto-Foz. Le dimanche, Walter Röhrl reprendra le volant et sera suivi par certaines des voitures historiques sur la spéciale emblématique de Fafe.

Walter Röhrl au volant de l'Audi Quattro sur le Monte-Carlo 1986.

"Depuis sa saison inaugurale en 1973, le Championnat du monde des Rallyes offre un véritable spectacle au monde entier", souligne Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA qui tiendra un dîner de gala avec les personnalités invitées. "Il offre un cadre aux voitures emblématiques, aux lieux historiques et aux pilotes et copilotes ayant obtenu une place à part dans les annales du sport automobile."

"La FIA a continuellement guidé son évolution sportive et technique, et cette année ne fait pas exception avec les débuts de l'ère hybride, du carburant durable et de mesures de sécurité avancées. Alors que le championnat entre dans sa cinquantième saison, il est temps de revenir sur ces réalisations remarquables, de célébrer les champions d'hier et d'aujourd'hui, et d'envisager un avenir radieux ensemble. J'attends avec impatience les festivités réunissant toutes ces légendes au Rallye du Portugal."