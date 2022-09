Álvaro Bautista atomise la concurrence à Barcelone

Charger le lecteur audio

Signant la victoire dans les deux courses principales de l'épreuve de Barcelone en WorldSBK, à chaque fois avec au moins huit secondes d'avance sur son plus proche rival, Álvaro Bautista s'est en sus offert la Course Superpole pour réaliser son premier triplé de la saison et repousser son plus proche rival au championnat, Toprak Razgatlioglu, à 59 points à quatre meetings de la fin d'année.

Course 1 : Tranquille comme Bautista

Auteur d'un excellent départ depuis le milieu de la seconde ligne, Álvaro Bautista s'est immédiatement emparé des commandes lors de cette première course pour ne jamais les céder par la suite, atomisant la concurrence en repoussant son plus proche poursuivant, Jonathan Rea, à 8,6 secondes à l'arrivée.

Un moment l'adversaire le plus "pressant" pour Bautista, Toprak Razgatlioglu avait lui aussi réussi un très bon envol depuis la huitième position sur la grille mais a progressivement perdu en rythme, au point d'être passé par Rea au 17e tour avant que Garrett Gerloff et Michael Rinaldi ne le surprennent également. Le Turc a donc franchi la ligne en cinquième position, permettant à Bautista de creuser un écart de 44 points au championnat à ce stade du week-end.

Côté français, l'on note la présence des trois tricolores engagés dans le top 15, avec Loris Baz 11e, Lucas Mahias 14e et Christophe Ponsson 15e.

Course Superpole : Bautista jaillit à nouveau

À nouveau, Bautista s'est offert un départ canon depuis la seconde ligne pour se hisser en tête. Pendant la première partie de course, l'Espagnol a été sous la pression des Kawasaki d'Alex Lowes et Rea, mais il a fini par s'échapper et a assez tranquillement rallié l'arrivée pour s'imposer. Rea a repris la seconde position sur son équipier à l'entame du dernier tour, limitant ainsi au mieux les dégâts au championnat.

En revanche, auteur d'un envol bien plus difficile, Razgatlioglu ne s'est pas facilité la tâche puisqu'il figurait à un moment en dehors du top 10. En dépit d'une remontée plutôt aisée par la suite, le podium était inaccessible et la quatrième place finale le renvoyait à 50 unités de Bautista au classement pilotes.

Baz s'est adjugé le dernier point en jeu ce dimanche matin, avec la neuvième place.

Course 2 : Bautista (encore) seul au monde

Si le départ de Bautista a de nouveau été bon, son début de course a été grandement facilité par le fait que son équipier Rinaldi s'est rapidement positionné devant Rea. Le Nord-Irlandais a eu fort à faire avec les Ducati en général puisqu'Axel Bassani s'est aussi mêlé à la lutte. Pendant que le leader du championnat se construisait sans coup férir une avance de cinq secondes à mi-course, les trois hommes s'échangeaient les positions, Razgatlioglu observant cela de près au cinquième rang avant de profiter d'une erreur de Rea pour le dépasser.

S'y mettant à deux à sept tours de l'arrivée et profitant d'une meilleure usure pneumatique, les rivaux pour le titre 2021 ont fini par venir à bout de Bassani (Rea s'offrant d'ailleurs un superbe double dépassement), avant de remonter en duo sur Rinaldi. Une nouvelle erreur allait cependant coûter à Rea le top 3 puisqu'il se retrouvait à nouveau derrière la Ducati privée, qu'il déposait rapidement mais en étant trop loin de la Yamaha frappée du #1, elle-même incapable de revenir sur Rinaldi. Bautista a franchi la ligne d'arrivée avec huit secondes d'avance sur son équipier.