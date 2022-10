Bautista fait un pas de plus vers le titre WorldSBK

Charger le lecteur audio

Vainqueur des deux courses principales du meeting organisé à Villicum et second de la Superpole, Álvaro Bautista est comme son collègue pilote Ducati en MotoGP, Pecco Bagnaia, à quelques encablures du titre mondial. Il a entre autres profité d'une faute commise par Toprak Razgatlioglu lors de la première course du week-end argentin pour continuer de creuser l'écart au championnat.

Course 1 : Razgatlioglu, l'impatience coupable

En pole de la première course de 21 tours, Razgatlioglu a conservé les commandes contre Jonathan Rea, alors que Bautista perdait brièvement la troisième place face à Iker Lecuona. Utilisant à plein la puissance de sa Ducati, l'Espagnol est vite repassé dans le top 3 avant de surprendre les deux hommes qui le précédaient en une seule manœuvre au virage 8.

En voulant répondre vite, Razgatlioglu s'est alors lancé dans une tentative qui s'est soldée par une chute ayant gêné Bautista, retombé quatrième. Rea menait alors devant Axel Bassani et Lecuona. Tandis que Bassani prenait le commandement dans le second tour, toujours au virage 8, Bautista s'est remis dans le sens de la marche en effaçant la Honda avant de revenir sur les deux leaders.

Quatre tours plus tard, Rea était dans les échappements de la Ducati et, lors de la boucle suivante, le leader du championnat a dépassé Bassani assez aisément au virage 8. La bataille entre l'Italien et la Kawasaki a vite permis à Bautista de s'échapper pour creuser un écart de cinq secondes sur la ligne d'arrivée.

Après la course, et avoir récolté le point de la 15e position, Razgatlioglu était clair sur ses chances de titre, relégué qu'il était alors à 80 points de Bautista : "Dimanche, je vais essayer à nouveau de me battre pour la victoire. Je ne pense pas au championnat car, pour moi, tout est fini. Je suis juste concentré sur chaque course et je vais essayer de remporter d'autres victoires cette saison."

Course Superpole : Razgatlioglu se rachète

En tête dans les premiers tours de course, le Turc a vu Rea prendre les commandes dans la troisième boucle en lui faisant l'intérieur au virage 7. Toutefois, une erreur du Nord-Irlandais au sixième tour allait le renvoyer en troisième place et offrir la place à un nouveau duel entre Razgatlioglu et Bautista.

Une bataille titanesque s'est alors engagée, avec des dépassements réguliers et un niveau de pilotage exceptionnel. Finalement, c'est le pilote Yamaha qui l'a emporté en signant une manœuvre décisive dans l'avant-dernier tour avant de franchir la ligne d'arrivée avec six dixièmes d'avance sur le leader du championnat, à qui il reprenait trois points dans l'affaire.

Course 2 : Bautista, comme une évidence

Parti en pole, Razgatlioglu n'a pas conservé longtemps le bénéfice de sa position face aux efforts combinés de Michael Rinaldi et de Rea. L'Italien a pris les commandes pendant que son équipier Bautista, légèrement enfermé, se retrouvait "seulement" cinquième, puis quatrième devant la Yamaha #1 plus tard en difficulté. Une nouvelle erreur d'un gros poisson, Rea, l'a renvoyé à son tour en sixième place.

Bautista a rapidement pris la mesure de Lowes, Razgatlioglu lui collant au train de façon plus musclée, avant de doubler son équipier pour se hisser en première place. Le Turc a mis plus de temps mais s'est également débarrassé de Rinaldi avant de revenir sur son rival. Les deux hommes, profitant de la lutte derrière eux, ont vite pris la poudre d'escampette. Clairement, le Champion WorldSBK en titre était en souffrance et devait s'employer pour garder le contact et rester sous la seconde.

Cela n'a pas tenu très longtemps et la Ducati s'est échappée irrémédiablement pour aller l'emporter à nouveau. La lutte était surtout entre les Kawasaki pour la troisième place, mais elle a tourné à l'avantage de Rea à quatre boucles du but.

Aux points, Bautista quitte l'Argentine avec 82 unités d'avance sur Razgatlioglu, et peut être sacré dès la prochaine manche en Indonésie.