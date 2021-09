Andrea Locatelli prolonge avec Yamaha

Débutant cette année en World Superbike avec Yamaha, Andrea Locatelli a convaincu le constructeur japonais, avec lequel il a prolongé son contrat de deux années. Il continuera donc à porter les couleurs de la marque jusqu'au terme de la saison 2023 au moins, lui qui occupe la quatrième place du championnat avant le rendez-vous de ce week-end à Barcelone.

Le pilote italien, âgé de 24 ans, a notamment signé son premier podium dans la discipline lors du meeting d'Assen, aux Pays-Bas, à la suite de quoi il a affiché une exceptionnelle régularité puisqu'il a systématiquement terminé dans le top 4 des courses. Il a notamment renoué avec le podium il y a deux semaines à Magny-Cours. Ces performances avaient automatiquement activé une option pour 2022, mais les deux parties ont donc décidé de prolonger cet accord avec l'espoir de se battre à l'avenir pour la victoire.

"Je suis vraiment heureux de prolonger mon contrat avec Yamaha pour deux années supplémentaires", se réjouit Andrea Locatelli. "Pour moi, c'est une formidable opportunité. Nous avons vraiment un bon groupe, une bonne équipe et une bonne moto, donc je pense que les choses se passeront bien à l'avenir. Je suis si enthousiaste d'être là et de continuer à faire partie de la famille Yamaha. Je tiens à remercier Andrea Dosoli, Eric de Seynes et tout le monde chez Yamaha pour m'offrir cette opportunité. Désormais, nous avons deux ans de plus pour progresser ensemble et décrocher les meilleurs résultats possibles."

Andrea Locatelli a débuté cette année en World Superbike après une campagne victorieuse en Supersport, où il a signé l'an dernier 12 victoires et décroché le titre à trois manches du but.

"Nous sommes ravis de confirmer qu'Andrea restera dans la famille Yamaha jusqu'à la fin de la saison 2023 du WorldSBK", commente Andrea Dosoli, directeur de course de Yamaha Motor Europe. "Il a fait partie intégrante du programme de promotion de Yamaha et a démontré quelle était notre vision au cours des dernières années. Nous nous attendions à ce que 'Loka' soit rapide cette année, mais très peu de monde l'aurait imaginé déjà se battre pour des podiums à un stade si précoce de sa carrière en WorldSBK. Nous voulons assurer son avenir et l'aider à conquérir de plus grands succès, et ce nouveau contrat nous donne la meilleure opportunité de l'aider à y parvenir."

