Assen rouvre ses portes à des pilotes mondiaux

Après Misano, Barcelone ou encore le Red Bull Ring, c'est au tour du circuit d'Assen de rouvrir ses portes. Un roulage a été organisé mercredi par l'association néerlandaise de sports mécaniques (KNMV), en présence de plusieurs pilotes mondiaux : Michael van der Mark pour le WorldSBK, Bo Bendsneyder pour le Moto2, mais aussi Jaimie van Sikkelerus (WorldSSP), Scott Deroue et Glenn van Straalen (WorldSSP300), ou encore Zonta van den Goorbergh et Colin Veijer de la Red Bull Rookies Cup.

Tous bloqués depuis début mars, voire fin février, ils ont pu profiter d'une séance organisée avec les mesures à présent incontournables de distanciation physique et de protection. "Je pense que c'est ce que tout le monde doit désormais respecter. C'est un style de vie différent pour tout le monde de devoir garder ses distances, [mais] c'est incontournable pour recommencer à courir et Assen a fait du très bon boulot, tout était très clair", commente Michael van der Mark sur le site officiel du WorldSBK.

Le pilote néerlandais, actuellement cinquième du championnat WorldSBK, remettait les pieds sur un circuit pour la première fois depuis qu'il a quitté Phillip Island au terme de la première manche de la saison, en février. Il a pu boucler 65 tours de piste au guidon d'une Yamaha YZF-R1M standard équipée de pneus de course. "C'est génial d'être de retour au guidon d'une moto. C'est l'une des meilleures sensations au monde et ça a été long depuis l'Australie", admet-il.

Un sentiment partagé par Bo Bendsneyder, bloqué deux mois après avoir pris part au Grand Prix du Qatar Moto2 début mars et qui avait dû se contenter du Supermotard pour reprendre le guidon ce mois-ci. "C'était génial de pouvoir à nouveau piloter une bonne moto après pratiquement trois mois. Pas ma moto de Grand Prix, mais une moto sérieuse et sur le grand circuit, donc vraiment à pleine vitesse", se réjouit-il. "Il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer, mais au bout de quelques tours c'était comme d'habitude et je faisais mes chronos habituels. Et puis c'était bien qu'il y ait d’autres pilotes. J'ai eu une belle bagarre avec Michael van der Mark."

Heureux d'avoir retrouvé des sensations de pilotage, les chanceux du jours ont aussi pu découvrir le nouveau bitume d'Assen, posé pendant l'hiver. "Je n'ai malheureusement réussi à ne faire que trois sessions de 40 minutes. Le nouveau bitume du TT est génial, mais il y avait de petits cailloux et l'un d'eux a heurté le radiateur de ma moto, si bien que j'ai dû manquer les deux dernières sessions", regrette Bendsneyder.

"La surface est très lisse. Quand on reviendra courir ici, nos chronos seront rapides", souligne quant à lui van der Mark. Il se pourrait que ce ne soit toutefois pas pour tout de suite, puisque rappelons que le rendez-vous d'Assen a été annulé pour la saison en MotoGP, une première historique. Initialement reportée à fin août en WorldSBK, la manche néerlandaise devrait au minimum être décalée compte tenu de l'interdiction des grands rassemblements en vigueur jusqu'au 31 août dans le pays. Des annonces sur le calendrier sont attendues dans les jours à venir.