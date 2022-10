Bautista conforte son leadership au championnat

Charger le lecteur audio

Si Toprak Razgatlioglu a remporté dimanche matin la course Superpole à Portimão, c'est finalement Álvaro Bautista qui sort du week-end portugais avec un statut de leader du championnat renforcé. Le pilote Ducati avait raté ses qualifications la veille mais avait très bien réagi en course avec une brillante remontée jusqu'au deuxième rang. Cette fois, en s'élançant depuis la première ligne, l'Espagnol est allé chercher la victoire dans la deuxième course et réalise le coup parfait au championnat.

Il s'est imposé devant ses deux concurrents pour le titre au terme des 20 tours de course, Jonathan Rea prenant le troisième rang et ne parvenant pas à retrouver le succès, tout en voyant irrémédiablement l'écart se creuser au classement général.

Dans le clan français, Loris Baz a signé un deuxième top 10 en accrochant la dixième place, tandis que Christophe Ponsson a terminé 18e. Lucas Mahias a abandonné dès le premier tour de cette épreuve dont Axel Bassani et Leon Haslam n'ont pas non plus vu l'arrivée.

Au championnat, Bautista quitte le Portugal avec une avance de 56 points sur Razgatlioglu et 82 sur Rea, alors qu'il reste trois week-ends de course, en Argentine, en Indonésie et en Australie.

WSBK Portimão - Course 2

