Bautista et Ducati sacrés après une longue attente en World Superbike

Alors qu'il reste un meeting à disputer cette saison, Álvaro Bautista s'est assuré la nuit dernière à Mandalika de décrocher son premier titre en World Superbike. Le pilote espagnol, déjà solide la veille dans la première course, a de nouveau terminé deuxième derrière le champion en titre Toprak Razgatlioglu qui, malgré sa victoire, n'a pu repousser davantage l'échéance. Le Turc a pourtant fait ce week-end tout ce qui était en son pouvoir, lui qui a également terminé premier de la course Superpole quelques heures auparavant.

En finissant deuxième ce dimanche, Bautista quitte l'Indonésie avec 66 points d'avance sur son plus proche poursuivant au championnat. Un écart désormais rédhibitoire qui lui garantit son premier titre mondial depuis son sacre en 2006 en 125 cc. C'est également la fin d'une longue attente de 11 ans en World Superbike pour Ducati, qui n'avait plus connu tel dénouement depuis le titre décroché par Carlos Checa en 2011. Le constructeur italien vit décidément une période faste, une semaine après le titre mondial de Pecco Bagnaia à Valence en MotoGP.

"Aujourd'hui avant [de courir], j'ai commencé à ressentir de la pression", reconnaît Bautista. "C'était difficile de gérer cette situation. Je savais que j'avais plus de courses [pour y parvenir], mais c'était ma première balle de match sans dépendre des autres pilotes. Il y avait davantage de pression sur moi, donc j'ai tout simplement essayé de ne pas faire d'erreurs. Je suis tellement heureux, car même avec la pression du championnat, on a pu faire du bon travail et décrocher le titre."

Après avoir mené le début de l'épreuve, Jonathan Rea a décroché la troisième place sous le drapeau à damier, lui qui n'était mathématiquement plus en lice pour le titre depuis samedi soir. Andrea Locatelli a devancé Axel Bassani pour la quatrième position tandis que Scott Redding, malheureux la veille, a placé la première BMW au sixième rang. Loris Baz a cette fois-ci terminé hors du top 10, à la 13e place.

