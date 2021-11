Le calendrier 2022 provisoire du WorldSBK dévoilé

La saison 2021 à peine terminée, le WorldSBK a dévoilé son calendrier provisoire pour la saison 2022. Provisoire car certaines épreuves restent incertaines en raison de la crise sanitaire, après déjà deux saisons au déroulement profondément bouleversé.

Très peu de changements sont à noter par rapport au calendrier initialement prévu pour 2021 et par la suite modifié à plusieurs reprises en raison des différentes annulations. Le circuit de Jerez disparaît tandis Brno, délaissé par le MotoGP depuis cette année, retrouve sa place après avoir accueilli le WorldSBK pour la dernière fois en 2019. Les rendez-vous de Most et Navarra, ajoutés au cours de l'année 2021 pour remplacer plusieurs épreuves qui ne pouvaient pas se tenir, ne sont pas retenus pour la saison prochaine. L'étape en France se déroulera quant à elle du 9 au 11 septembre à Magny-Cours.

Le championnat entend faire son retour à Phillip Island, à une date néanmoins inconnue. Le circuit était habituellement le théâtre de la manche d'ouverture de la saison mais il doit cette fois la conclure, une première depuis 1996, les déplacements vers l'Australie étant à ce jour difficiles. "La date doit être confirmée en raison de défis logistiques qui nécessitent des analyses approfondies", a précisé Gregorio Lavilla, directeur exécutif du WorldSBK. Un 13e meeting, à un moment de l'année et sur un circuit qui restent à définir, est également prévue et Lavilla a précisé avoir "plusieurs options".

Alors que la cinquième vague du COVID-19 touche actuellement l'Europe, la Fédération internationale de motocyclisme précise que "toutes les dates et événements, ainsi que la présence des spectateurs, restent sujets à l'évolution de la pandémie et de l'accord des gouvernements et autorités compétents".

Le WorldSSP accompagnera la catégorie principale sur chaque week-end. Le WorldSSP300 sera de son côté présent sur les épreuves européennes, à l'exception de Donington. La FIM a par ailleurs précisé qu'un test réunissant les trois catégories se tiendra les 4 et 5 avril, à quelques jours du début de la saison.

Calendrier 2022 provisoire du WorldSBK

Date Circuit 8-10 avril Aragón 22-24 avril Assen 20-22 mai Estoril 10-12 juin Misano 15-17 juillet Donington 29-31 juillet Brno 9-11 septembre Magny-Cours 23-25 septembre Barcelone 7-9 octobre Portimão 21-23 octobre San Juan Villicum 11-13 novembre Mandalika NC Phillip Island NC NC