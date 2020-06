Le WorldSBK confirme sa reprise, Magny-Cours au calendrier

Stoppé par la pandémie de COVID-19 après sa première manche de la saison, qui s'est conclue le 1er mars en Australie, le WorldSBK est à présent en mesure d'officialiser un calendrier provisoire de reprise, grâce à la réussite des discussions menées ces dernières semaines entre la FIM, Dorna WSBK (DWO), les membres du paddock, les circuits et les gouvernements concernés.

Comme cela avait été anticipé, la prochaine épreuve aura lieu du 31 juillet au 2 août à Jerez, circuit qui accueillera également le MotoGP pour son coup d'envoi avec deux Grands Prix organisés les deux semaines précédentes. Après cette épreuve en Andalousie, le WorldSBK se rendra au Portugal dès la semaine suivante. Trois semaines plus tard, retour en Espagne pour trois nouvelles manches : d'abord deux sur le MotorLand Aragón puis une à Barcelone.

Nouvelle venue dans la discipline, la manche catalane sera ainsi organisée une semaine avant l'arrivée du MotoGP sur place, conservant la date qui lui avait été initialement attribuée. Le rendez-vous de Magny-Cours reste lui aussi prévu à ses dates du 2 au 4 octobre, après un premier report déjà été annoncé au printemps.

Cinq manches encore en suspens

Cela porte à un calendrier de sept manches, réparties sur deux mois. Par la suite, le championnat espère se rendre en Argentine, une semaine après la France, puis à Misano un mois plus tard : ces deux épreuves figurent toutefois sur l'agenda sous réserve de confirmation. Enfin, trois autres rendez-vous sont encore envisagés, à des dates devant être définies si la situation permet leur maintien. Il s'agit des épreuves de Donington Park, d'Assen et de Losail. Oschersleben et Imola sont donc pour le moment les seules manches à être annulées.

Il est précisé que la tendance à la limitation des personnes présentes s'appliquera pour le WorldSBK, comme pour les autres championnats ayant pu reprendre : "Le retour du championnat se déroulera dans un premier temps sans public et avec une présence limitée des médias, bien que la situation soit soumise aux directives gouvernementales en matière de rassemblements de masse et qu'elle sera donc mise à jour en temps utile." Plus globalement, le respect des mesures de sécurité sera "une priorité absolue", même si les protocoles s'adapteront à l'évolution constante de la situation.

"Le nouveau calendrier 2020 du WorldSBK est une nouvelle extrêmement positive. Nous avons un calendrier, nous avons un championnat et nous allons retrouver de superbes courses. Je ne remercierais jamais assez toutes les parties concernées pour leur coopération et leur coordination", se félicite Gregorio Lavilla, directeur exécutif du WorldSBK. "Redémarrer la saison en Espagne est approprié, compte tenu des difficultés que le pays a rencontrées pendant la pandémie. Avec Portimão à la suite de Jerez, puis le MotorLand Aragón qui termine le mois, cela peut être un formidable retour à la normale pour tout le monde."

Ce calendrier concerne les trois catégories du championnat : le WorldSBK et le WorldSSP sont prévus sur toutes les manches, tandis que le WorldSSP300 se rendra sur les épreuves européennes. Par ailleurs, les deux catégories Supersport suivront un programme modifié qui comprendra une course supplémentaire le samedi après leur Superpole.

Calendrier provisoire WorldSBK 2020

Date Pays Circuit 28 fév - 1 mars Australie Phillip Island 31 jui - 2 août Espagne Jerez 7-9 août Portugal Algarve 28-30 août Espagne MotorLand Aragón 4-6 septembre Espagne MotorLand Aragón 18-20 septembre Espagne Catalunya 2-4 octobre France Magny-Cours 9-11 octobre Argentine San Juan Villicum* 6-8 novembre Italie Misano* À définir Grande-Bretagne Donington Park À définir Pays-Bas Assen À définir Qatar Losail

*À confirmer