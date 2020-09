Davies estime qu'il "mérite mieux" qu'une Ducati satellite pour 2021

Auteur de sa première victoire de la saison lors de la dernière manche en date, Chaz Davies a fait son retour au sommet au moment où son avenir s'obscurcit de plus en plus. Membre de l'équipe officielle de Borgo Panigale depuis 2014, avec laquelle il a fêté jusqu'à présent 27 victoires et a obtenu trois fois le rang de vice-Champion du monde, il apparaît sur la sellette pour 2021 alors que d'autres noms circulent ou ont circulé pour le remplacer.

Dominé l'an dernier par un nouveau coéquipier, Álvaro Bautista, le pilote gallois a cette année du mal à suivre le rythme imprimé par celui qui l'a remplacé, Scott Redding, qu'il n'a devancé que deux fois sur les courses dont ils ont tous deux vu l'arrivée. Au championnat, Redding, qui s'est imposé quatre fois, occupe la deuxième place avec 51 points d'avance sur son voisin de stand.

Les rumeurs pour le remplacer ont débuté dès le printemps, lorsque Ducati s'apprêtait à se séparer de Danilo Petrucci dans son équipe officielle en MotoGP et ouvrait la porte à un transfert de l'Italien vers le WorldSBK. Depuis, et malgré le refus de Petrucci, les spéculations n'ont pas cessé et l'on parle à présent d'une hypothétique arrivée de Michael Ruben Rinaldi, en réussite actuellement avec la Panigale V4 R du team Go Eleven, qu'il a menée à la victoire en Aragón.

Pour Chaz Davies, les options pour trouver un guidon d'usine en dehors du constructeur italien sont limitées, sachant que seuls Yamaha et Honda ont encore une place à pourvoir dans leur équipe officielle pour 2021. Il insiste toutefois sur le fait qu'il n'est pas intéressé par une Ducati satellite pour la saison prochaine, estimant mériter mieux alors qu'il vient d'ouvrir son compteur de victoires sur ce championnat et figure en troisième position au classement général.

Interrogé par Motorsport.com à l'issue du week-end de Barcelone sur un éventuel transfert chez Go Eleven ou Barni, Chaz Davies a répondu : "Franchement, vu les efforts que je fais afin de rouler pour la meilleure équipe et avec la meilleure moto, les meilleurs ingénieurs, le meilleur soutien... Je viens ici pour gagner des courses et faire ce que j'ai fait [à Barcelone]. Je ne pense pas que ce genre de choses soit possible dans une équipe satellite. C'est possible, mais pas de façon constante. Pour moi, ce n'est donc pas aussi intéressant, et je pense que je mérite mieux."

En difficulté depuis l'arrivée de la nouvelle Panigale V4 R l'année dernière, Chaz Davies estime que la balle est dans le camp de Ducati afin que la courbe de résultats s'améliore. "J'ai été cohérent dans les commentaires que j'ai faits, je leur ai dit où était le problème, mais parfois ils me jugent [comme étant responsable]. Je leur demande des réponses et ils me regardent", expliquait-il.

C'est en ce sens que Davies jugeait sa victoire à Barcelone comme étant particulièrement satisfaisante, car elle a démontré selon lui la pertinence de ses commentaires techniques. "Je pense que je prouve à chaque fois que, quand je dis que l'on doit travailler dans tel ou tel domaine, et qu'ils apportent des solutions dans le domaine en question, nous obtenons alors de meilleurs résultats", soulignait-il.

"C'est un processus lent. [À Barcelone] nous avons obtenu une autre avancée, et voilà ce qu'a été le résultat. Il est tard, mais voilà le potentiel", insistait Davies. Lorsqu'il lui a demandé s'il entendait par là qu'il était en réalité trop tard pour sauver sa place chez Ducati, Davies a répondu : "Non, il est tard pour apporter la solution à mes problèmes. Très tard."

Avec Sebastian Fränzschky