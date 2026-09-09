Le départ de Bulega du WorldSBK est officiel : bientôt l'annonce en MotoGP

C'est une nouvelle étape dans le chemin qui doit mener Nicolò Bulega vers le MotoGP : Ducati a confirmé ce mercredi matin le départ du pilote italien de son équipe en WorldSBK.

Le team Aruba.it Racing aura fait courir Bulega durant cinq ans, de son arrivée dans les dérivées de la série en 2022 via la catégorie Supersport jusqu'à sa domination actuelle sur le WorldSBK, en passant par un premier titre en WorldSSP conquis dès sa deuxième année.

Bulega et Ducati en WorldSBK, ce sont 46 victoires en moins de trois saisons. Après avoir fait deuxième ces deux dernières années, le pilote de 26 ans écrase aujourd'hui le championnat, n'ayant cédé qu'une seule victoire à ce stade pour se contenter ce jour-là d'une deuxième place derrière son coéquipier. Le titre lui tendra logiquement les bras lors de la prochaine manche, qui se tiendra à la fin du mois à Crémone.

Stefano Cecconi, team principal de l'équipe Aruba.it Racing Ducati, déclare : "Lorsque nous avons choisi Nicolò, nous savions que nous investissions dans un jeune pilote de grand talent, mais le parcours que nous avons partagé n'a cessé de dépasser nos attentes. Sa progression nous rend particulièrement fiers, car elle confirme la philosophie de l'équipe : croire au travail acharné, à l'épanouissement des pilotes et à la capacité d'obtenir des résultats importants, pas à pas."

"Nicolò s'est exceptionnellement bien intégré à l'équipe et fait désormais partie de notre famille sportive. Il a gagné la confiance et l'affection de tous grâce à son professionnalisme et à son respect. Nous lui en serons toujours reconnaissants et nous l'encouragerons toujours. Mais avant cela, il nous reste encore une mission à accomplir, afin de pouvoir célébrer cette merveilleuse aventure de la meilleure façon possible."

D'ici au rendez-vous de Crémone et à ce titre que le team Aruba.it compte fêter avec celui qui reste son pilote pour encore trois meetings, Bulega aura fait un pas important vers la suite de son parcours, puisque l'officialisation de son arrivée en MotoGP est attendue de façon imminente. Il doit remplacer chez VR46 Franco Morbidelli, dont le départ de l'équipe italienne a été confirmé hier. Morbidelli doit quant à lui être annoncé sous peu dans le team WorldSBK que s'apprête à quitter Bulega.

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