Ducati sort une Panigale V2 hommage à Troy Bayliss

Ducati a décidé de célébrer les 20 ans du premier titre mondial de Troy Bayliss, triplement titré avec la marque en WorldSBK entre 2001 et 2008. "Ces choses-là, chez Ducati, on les fête d'une manière particulière", souligne Claudio Domenicali, administrateur délégué de la marque et autrefois à la tête de l'équipe qui alignait la légende australienne en Superbike. "Avec Troy, nous avons donc voulu faire une moto qui lui soit spécialement dédiée, en concevant une livrée spéciale et en équipant la moto de pièces très particulières, et ainsi fêter de façon indélébile cet extraordinaire anniversaire."

Ce premier titre, Bayliss l'a obtenu dès sa première saison complète dans le Championnat du monde. Arrivé en World Superbike en remplacement du quadruple détenteur de la couronne Carl Fogarty, alors blessé, il a vu sa carrière bifurquer vers son futur destin de triple Champion du monde grâce à cette opportunité inattendue, alors qu'il évoluait en championnats nationaux à l'époque. Malgré un premier week-end quelque peu manqué, il a été rappelé trois semaines plus tard et n'a pas laissé passer sa deuxième chance, produisant sur cette épreuve de Monza une performance éclatante et notamment un dépassement sur quatre autres pilotes depuis passé à la postérité. À la manche suivante, il s'imposait déjà, puis finira sixième de ce championnat après avoir définitivement séduit le clan Ducati. La saison suivante, personne n'allait pouvoir se mettre en travers de sa route dans la conquête du titre.

C'est à cette campagne victorieuse que Ducati rend hommage aujourd'hui avec une Panigale V2 baptisée "Bayliss 1st Championship 20th Anniversary", produite en série limitée et numérotée (sur le té de fourche). La livrée de cette moto est bien entendu inspirée de la 996 R avec laquelle Bayliss a gagné son premier titre. Son numéro 21 (attribué par Davide Tardozzi, team manager indissociable de sa carrière) apparaît sur le carénage et est brodé sur la selle, encadré de bandes aux couleurs de l'Italie. L'autographe du pilote est quant à lui reproduit sur le réservoir pour apporter une ultime touche singulière à la machine.

Côté technique, elle est dotée d'un moteur V2 à 90° de 955cc, avec une puissance maximale de 155ch à 10750 tr/min et un couple maximal de 10,6 m/kg à 9000 tr/min. Elle est équipée de suspensions Öhlins et, grâce à une batterie lithium-ion et à une configuration monoplace, affiche 3 kg de moins que la Panigale V2 de série sur la balance. Ducati indique qu'elle sera disponible chez les concessionnaires de son réseau courant octobre 2021, au prix de 21490€.

"Ducati a eu des pilotes importants, comme Capirossi ou Stoner, mais je crois que le porte-étendard de Ducati pour ses fans, c'est Troy Bayliss. Au-delà des résultats sportifs, il l'est assurément pour sa personnalité", estime Davide Tardozzi à l'heure de lever le voile sur ce modèle si particulier pour la marque. Il faut reconnaître que Bayliss est un de ces grands champions à part, qui aura mis tout le monde d'accord pendant sa carrière. "Je crois qu'il a marqué son époque parce qu'il ne baissait jamais les bras et qu'il était un grand battant, par sa détermination et sa ténacité", se souvient Claudio Domenicali.

La carrière de Troy Bayliss s'est également écrite en MotoGP, où il a fait une parenthèse de trois ans avec au passage une infidélité à Ducati en 2005. Convaincu par le constructeur italien de revenir en Superbike, il y a d'emblée remporté un deuxième titre, mais est aussi entré un peu plus dans la légende dans une pige mémorable en MotoGP, à Valence, Grand Prix qu'il a remporté avec insolence sans avoir jamais roulé ni au guidon de cette Desmosedici ni avec ces pneus. Un troisième titre en Superbike a fini d'écrire sa légende, avec un troisième modèle différent de Ducati bicylindre, puis ce fut l'heure de la retraite, à 39 ans. "Il a pris une décision très difficile, que peu de champions parviennent à prendre, car il s'est retiré en 2008 en tant que Champion du monde", rappelle Claudio Domenicali.

Jamais rassasié, Bayliss a ressorti les gants quelques années plus tard pour tenter de gagner le Championnat d'Australie qui manquait à son palmarès et même pour un bref retour en WorldSBK. Aujourd'hui, il n'a pas quitté les circuits, mais encadre surtout la carrière de son fils Oli. Récemment victime d'un grave accident de vélo, il s'en est remis avec la hargne et le sourire qui l'ont toujours distingué.

La Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary

