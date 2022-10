Le GMT94 de retour en WorldSBK la saison prochaine

Charger le lecteur audio

Le GMT94 va retrouver le WorldSBK la saison prochaine. Déjà impliquée dans la catégorie au début des années 1990 puis de 2005 à 2009, la formation créée par Christophe Guyot avait déjà réintégré le paddock du championnat en 2018, à travers une implication en WorldSSP. Comme à son habitude, le GMT94 sera associé à Yamaha, qui fournira des R1 de dernière génération.

"C'est agréable de voir que l'équipe que nous soutenons depuis le championnat WorldSSP passe au WorldSBK", se réjouit Andrea Dosoli, responsable compétition de Yamaha Motor Europe. "Nous avons vu le succès que cela a eu dans le passé avec l'équipe GRT Yamaha, et maintenant nous allons soutenir le GMT94 Yamaha de la même manière. C'est une équipe qui sait ce qu'il faut faire pour être compétitif au plus haut niveau, et nous attendons une bonne performance dès le début de la saison."

La structure française, triple Championne en Endurance et victorieuse des 24 Heures du Mans à trois reprises, en a profité pour annoncer qu'elle fera rouler Lorenzo Baldassarri, actuellement deuxième de la catégorie WorldSSP dans laquelle il a fait son arrivée cette année après être passé par le Moto2.

Le GMT94 ne va pas pour autant délaisser le WorldSSP, où il sera engagé pour une sixième saison consécutive en donnant sa chance à Valentin Debise, qui a déjà participé à deux meetings cette saison après son titre dans le Championnat de France Supersport l'an passé.

"Avec Valentin Debise en Supersport, et Lorenzo Baldassarri en Superbike, le GMT94 s’inscrit parmi les équipes attachées aux seuls résultats sportifs afin de donner envie et espoir à tous les pilotes d’accéder un jour au plus haut niveau", souligne Christophe Guyot.

Baldassari espérait une telle promotion après s'être engagé avec Yamaha, et il est satisfait d'avoir obtenu gain de cause. "Je suis très heureux, parce que j'ai commencé ce projet avec Yamaha en WorldSSP après le Moto2, et mon objectif a toujours été d'être en WorldSBK", précise l'Italien. "Cette année, nous avons fait une très bonne saison, nous avons grandi ensemble et je m'améliore encore. Je suis prêt à franchir cette étape dans le championnat WorldSBK avec Yamaha et le GMT94 Yamaha WorldSBK Team."